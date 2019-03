La Unión Europea lamenta el rechazo al acuerdo del 'brexit': "Es difícil ver qué más podemos hacer"

La Unión Europea ha lamentado que el Parlamento de Reino Unido haya rechazado por segunda vez el Acuerdo del 'brexit' negociado con el Gobierno de Theresa May y ha considerado que "es difícil ver" qué más puede hacer para evitar un 'brexi't caótico, cuyas posibilidades han aumentado "significativamente".

"Dadas las aclaraciones adicionales de la UE en diciembre, enero y ayer (por este lunes), es difícil ver qué más podemos hacer. Si hay una solución al bloqueo actual, sólo puede encontrarse en Londres", ha asegurado un portavoz del presidente del Consejo europeo, Donald Tusk.

Además, dicho portavoz ha señalado que, a 17 días del 29 de marzo, el resultado del voto en la Cámara de los Comunes "incrementa significativamente la probabilidad" de un 'brexit' caótico. "Continuaremos con nuestras preparaciones para un ('brexit') sin acuerdo y garantizamos que estaremos preparados si ese escenario se materializa", ha añadido.

Salida abrupta o prorroga, las únicas posibilidades restantes del 'brexit'

El Parlamento británico dio este martes la espalda a salir de la Unión Europea en los términos negociados entre Londres y Bruselas, lo que estrecha el camino del "divorcio" a dos posibilidades: una salida abrupta o una prórroga.

Una maniobra que fracasó en Westminster y que ahora obliga a decidir qué ocurre con el 'brexit' en dos jornadas decisivas.

- Miércoles 13 de marzo: la Cámara de los Comunes se pronunciará sobre si quiere una salida a las bravas del bloque comunitario el próximo 29 de marzo. Esta posibilidad se antoja remota porque la cámara baja ya ha expresado en anteriores ocasiones que no quiere este escenario, que suprimiría el periodo de transición que el acuerdo fijaba hasta diciembre de 2020. Además, obligaría a las compañías británicas a comerciar con el resto de países bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con condiciones menos ventajosas que los actuales tratados en los que el Reino Unido participa como miembro de la unión aduanera comunitaria.

- Jueves 14 de marzo: si, como sabe esperar, el Parlamento rechaza el miércoles un "divorcio" no negociado, entonces este día votarán sobre si extender la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual el país debe abandonar la UE el 29 de marzo, al término de los dos años estipulados de negociación. Si el Parlamento aprueba esta prórroga entonces serán los veintisiete países restantes del club comunitario quienes deberán dar su visto bueno para que pueda hacerse efectiva.

En cualquier caso, esta extensión será, según ha advertido May, "corta y limitada", y debería procurarse que no se alargara hasta la fecha de celebración de las elecciones europeas que tendrán lugar el domingo 26 de mayo.

Si para entonces el Reino Unido continúa dentro de la UE tendría que participar en la votación, eventualidad un tanto ilógica si el país se está preparando para abandonar el bloque poco después. Con todo, para May retrasar el "brexit" no facilitaría la situación, que continuaría siendo salir con o sin acuerdo, o directamente cancelar el 'brexit', algo que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), podría hacer el Reino Unido de forma unilateral. Esta compleja situación podría desembocar en el fin de May y la convocatoria de elecciones generales si el Partido Laborista presentara una moción de confianza a la "premier" y esta saliera adelante en la Cámara de los Comunes.

