Varios países de la Unión Europea reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Francia reconoció este lunes como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, con el encargo de convocar elecciones presidenciales, tras expirar el plazo que varios países europeos habían dado a Nicolás Maduro.

"Consideramos que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales", indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora 'France Inter'.

El Gobierno sueco también ha reconocido a Juan Guaidó y aboga por una solución política y pacífica al conflicto en Venezuela. "En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", declaró la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, a la televisión pública SVT.

Wallström aseguró que Suecia "nunca" ha reconocido las elecciones presidenciales del año pasado, boicoteadas parcialmente por la oposición y en las que ganó Nicolás Maduro, por lo que considera a Guaidó como "único representante legítimo del pueblo venezolano".

Guaidó se autoproclamó presidente el pasado día 23 para luchar contra lo que calificó de "usurpación" por parte de Maduro, una posición que fue apoyada minutos después por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Otro país nórdico, Dinamarca, ya había reconocido este domingo al presidente de la Asamblea Nacional en un mensaje de su ministro de Asuntos Exteriores, el ultraliberal Anders Samuelsen, en la red social Twitter. "Acabo de hablar con Guaidó y le he expresado el apoyo total de Dinamarca a la lucha por la democracia del pueblo venezolano. Una buena conversación con un hombre increíble y valiente. Última oportunidad para el régimen corrupto de Maduro de elegir el camino de la democracia", escribió Samuelsen.

El Gobierno del Reino Unido reconoció a Juan Guaidó, como "presidente constitucional interino" de Venezuela hasta que se convoquen nuevas elecciones. El ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, reveló la decisión en Twitter, después de constatar que el actual presidente, Nicolás Maduro, "no ha convocado elecciones en el plazo de ocho días que establecimos". Hunt deseó que el reconocimiento de Guaidó permita acercarse "a poner fin a la crisis humanitaria".

El Gobierno de España ya ha anunciado también el reconocimiento a Juan Guaidó y le emplaza a convocar unas elecciones libres y democráticas para que el pueblo de Venezuela elija su futuro.

El Gobierno de Austria se unió este lunes a varios ejecutivos europeos y anunció el reconocimiento del presidente de la Asamblea General de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país sudamericano. El canciller federal, el democristiano Sebastian Kurz, señaló en un mensaje enviado por la red social Twitter, en español, que "el régimen de #Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas". "Por este motivo, consideramos desde este momento al Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana", agrega.

"Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en #Venezuela, que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho", concluye Kurz en su mensaje.

El Gobierno de Alemania ha anunciado este lunes su reconocimiento a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela y ha recalcado que el mandatario, Nicolás Maduro, "no ha respondido a la petición de la Unión Europea para unas elecciones presidenciales libres y justas". El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha resaltado que el reconocimiento a Guaidó "va en línea con la Constitución" venezolana y ha resaltado que su mandato incluye la organización de unas presidenciales "libres, justas y democráticas".

Asimismo, ha manifestado que la "preocupación" de Alemania "es el pueblo venezolano", al tiempo que ha anunciado que Berlín "entregará cinco millones de euros en ayuda humanitaria cuando el contexto político lo permita".

Alemania se suma así a España, Reino Unido, Austria, Francia, Suecia, Letonia, Lituania y Dinamarca, que ya han reconocido a Guaidó como "presidente encargado" del país.

Italia continúa en un limbo

El presidente italiano, Sergio Mattarella, dijo que no puede haber dudas entre la "democracia" y la "fuerza" y llamó a que el Gobierno adopte una postura oficial sobre la crisis de Venezuela, después de que numerosos países de la Unión Europea reconocieran en cascada como presidente "encargado" a Juan Guaidó.

"No puede haber incertidumbre ni dudas: la elección es entre la voluntad popular y deseo de auténtica democracia, por un lado, y por otro la violencia de la fuerza", afirmó el jefe del Estado en declaraciones al inaugurar un centro de refugiados en Roma. Agregó que se trata de una situación "que requiere de sentido de la responsabilidad y claridad en una línea compartida con todos nuestros aliados y nuestros socios de la UE".

Para Mattarella, la situación en Venezuela es relevante incluso para Italia, por los estrechos lazos entre los dos países "por tantos italianos que viven en Venezuela y tantos venezolanos de origen italiano".

Las palabras de Mattarella se producen mientras el Gobierno de coalición formado por la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el antisistema Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio siguen sin adoptar una posición oficial respecto al régimen de Nicolás Maduro, en medio de aparentes divisiones entre los socios. Los eurodiputados italianos de la Liga y el M5E se abstuvieron en la votación del Parlamento Europeo que la semana pasada reconoció a Juan Guaidó como presidente. Y Di Maio, uno de los vicepresidentes del Gobierno, ha defendido claramente la negativa de su Gobierno a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela porque "no ha sido elegido por el pueblo".

"El cambio lo deciden los ciudadanos venezolanos. Nosotros estamos de la parte de la democracia y por tanto tenemos que crear todos los presupuestos para favorecer nuevas elecciones", señaló Di Maio al comentar esa votación del Parlamento Europeo. Di Maio explicó que su Gobierno tampoco reconoce a Maduro y que lo único que apoya son "elecciones democráticas que establezcan quien guía Venezuela".

El líder del antisistema M5S argumentó que en el pasado se han cometido errores con las "intervenciones de los Estados occidentales en otros Estados" y que el mayor interés es" evitar una guerra en Venezuela". añadió.

También el primer ministro, Giuseppe Conte, habló la semana pasada y advirtió a la comunidad internacional que "no es prudente" apoyar a una de las partes enfrentadas en la crisis de Venezuela. "Cuando hay una crisis de este tipo no consideramos oportuno precipitarse a reconocer investiduras que en cualquier caso no han pasado por un proceso electoral", señaló Conte, para quien esta postura "no quiere decir absolutamente" que Italia apoye al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Los senadores del Partido Democrático, en la oposición, presentaron hoy una moción sobre Venezuela pidiendo al ejecutivo que se comprometa a reconocer a Guaidó como presidente interino "a fin de celebrar en un tiempo breve nuevas elecciones libres" y criticaron el "insoportable aislamiento" de Italia en esta crisis.