Josep Borrell asegura que "estamos en un punto de inflexión" en la guerra de Ucrania

Pasados ocho meses y medio desde que comenzara la guerra en Ucrania, la liberación de la ciudad de Jersón ha sido considerada toda una hazaña que promete ser una victoria crucial para las tropas de Volodímir Zelenski. El vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que "estamos en un punto de inflexión" en la guerra de Ucrania y sigue brindando su apoyo a Zelenski.

Según ha indicado Borrell, "es muy importante ver qué va a ocurrir en los próximos días. Ucrania decidirá qué hacer y nuestro deber es apoyarles". Estas declaraciones de Borrell llegan en un momento en que numerosos países miembros de la Unión Europea e incluso de la OTAN, como es el caso de Estados Unidos, solicitan con una mayor frecuencia que se busque una solución dialogada al conflicto antes de que siga la incesante pérdida de vidas.

Aunque el conflicto está decayendo favorablemente del lado de Ucrania, la amenaza nuclear sigue estando muy presente y conviene tener en cuenta que Rusia sigue sin retirar sus amenazas. Por esa razón, y para evitar que el conflicto evolucione a una escala mucho mayor, las recomendaciones de buscar un fin dialogado a la guerra siguen creciendo. Sin embargo, ninguno cambia su postura. Ucrania asegura que no negociará nada mientras siga la invasión y Rusia se niega a retirarse del campo de batalla.

¿Qué opciones hay abiertas?

Para el desenlace de la guerra, hay numerosas posibilidades. Una de ellas pasa por la solución dialogada, aunque Rusia no muestra intención alguna, al considerar que haciéndolo, estarían reconociendo su inferioridad en el frente, y no podrían permitirse tal humillación. Otra opción, improbable aunque no del todo, pasa por la posibilidad de que Rusia emplee armas nucleares y contrarrestar así sus fuertes derrotas en el frente, una amenaza presente desde el inicio de la guerra.

Otra posibilidad pasa por la victoria de Ucrania si sigue avanzando al nivel actual, aunque seguiría necesitando el suministro de armas occidentales en caso de que busque la victoria. Ucrania ha expresado en reiteradas ocasiones que necesita ayuda de los países aliados para poder enfrentarse al Ejército ruso, al no disponer de tanta capacidad de recursos y necesitar una mayor ayuda económica y militar en caso de querer conseguir sus objetivos.