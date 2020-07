Una mujer de 82 años se protege del coronavirus llevando una casa de cartón a cuestas en La Habana

Una de las imágenes curiosas del coronavirus es la que protagoniza en La Habana Feridia Rojas, una mujer de 82 años, cuya ocurrencia para combatir la COVID-19 no ha dejado indiferente a nadie. Ante la limitación de no poder salir de casa para evitar contagios ella se ha echado la casa a cuestas y con una caja de cartón sale a la calle a hacer sus recados diarios.

En la caja de cartón que simula una casa se puede leer el mensaje: "¿Yo estoy en casa, y tú?". La mujer recortó partes del cartón para poder sacar los brazos y el rostro. Además, para 'aumentar' la protección frente a la COVID-19, decidió cubrir con plástico transparente la zona del rostro.

Todo ello ha ocurrido en un barrio de La Habana, Cuba, donde se le ha visto recorrer panaderías y carnicerías. La anciana, una enfermera jubilada, manifiesta que ha tenido que recurrir a ello porque no tiene a nadie que pueda ayudarla en el día a día, ya que es viuda y sus dos hijas emigraron a Estados Unidos. Asimismo, afirma que no le importan las críticas.

"Hay personas que no les ha gustado esto y dicen que es una ridiculez de mi parte, pero yo me baño y me enjabono y después no me enjuago, las cosas me resbalan", asegura.