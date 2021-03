Un pueblo de Bélgica vacuna contra el coronavirus a 100 vecinos con las dosis que sobraban

Uno de los principales problemas que están causando las vacunas es que al descongelarlas, si no se administran en un tiempo determinado pueden caducar y no servir para nada.

Para evitar el desperdicio de las vacunas un pueblo de Bélgica están poniendo las vacunas del coronavirus que sobran a los vecinos.

En el centro de vacunación de Wemmel (Bélgica) tenían que administrar la vacuna de coronavirus a 300 sanitarios pero solo se presentaron 200. Al principio acudieron a las listas oficiales de reserva pero no estaban actualizadas, por lo que decidieron poner un aviso en Facebook los vecinos de la zona.

Solo se han vacunado 100 de los 8.000 que se apuntaron

Tras ver la publicación en Facebook se apuntaron más de 8.000 vecinos de las cuales solo 100 han podido administrarse la vacuna, los más rápidos en apuntarse.

"Estamos realmente sorprendidos, es increíble que se hayan apuntado 8.000 personas", asegura el responsable del centro de vacunación.

Las 100 personas más rápidas en apuntarse han recibido la primera dosis de coronavirus, y no importa el grupo de edad, ya que no han hecho ninguna diferenciación, han cogido a los más rápidos.

"Me registré rápidamente pero no me dio tiempo a entrar en el cupo, ahora sigo en lista de espera por si esto vuelve a pasar", nos explica Christophe, vecino de la zona.

En el pueblo de Flandes no se habla de otra cosa, por lo que en medio de nuestra entrevista ha aparecido René, una mujer de 76 años: "Como he visto que están vacunando a cualquiera antes de tirar las dosis he venido a ver si puedo vacunarme", asegura.

El responsable del centro de vacunación quiere que se concrete un plan de vacunación más definido para que no tenga que acudir a las redes sociales cuando sobren algunas dosis.