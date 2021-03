Faltan 1.354.863 de dosis, el 24,3% ¿Dónde están las vacunas de coronavirus que no se han puesto?

Se han repartido a las comunidades autónomas 5.583.955 dosis de vacunas del coronavirus. Se han puesto, según datos aportados por las CC.AA., 4.229.092, el 75,7%, por tanto faltan el 24,3%, es decir, 1.354.863 vacunas.

Campaña de vacunación

Las comunidades que menos han puesto vacunas contra el coronavirus: País Vasco 58,3%, Castilla-La Mancha 68%, Murcia 70,5% y Baleares 72,3%.

País Vasco afirma que su estrategia es guardar prácticamente la mitad de las dosis. Castilla-La Mancha también y lo vincula a retrasos y recortes de las vacunas del coronavirus. Aseguran que si no se hubieran producido estos retrasos el ritmo sería mayor.

Baleares dice que no cuadran sus datos con los del Ministerio. Ellos afirman que han administrado más de 77.000 dosis de la vacunas del coronavirus y no las 73.188 que dice Sanidad. La Región de Murcia no contesta.

Esta semana se ha seguido vacunando del coronavirus a profesores, policía y mayores. Todos grupos esenciales, en todas las comunidades autónomas.

Ya se ha inmunizado a un 2,7%. Con un ritmo que sigue siendo lento. Desde que llegó la primera remesa de vacunas hace dos meses, se han entregado a las comunidades autónomas más de 5 millones de vacunas, pero de esas solo se ha puesto un 75%. ¿Dónde está el resto?

Los expertos dicen que "en vez de ir todos a una con los mismos criterios, pues tenemos 17 criterios diferentes" explica José Antonio Forcada, Presidente Asociación Nacional de Enfermería y Vacuna.

Mientras que Aragón o Andalucía han puesto más del 80% otras comunidades no llegan al 70%. Ni al 60%. Es el caso del País Vasco, que solo se ha puesto un 58% de sus dosis ¿a qué se debe?

Pues la razón hay que encontrarla en la estrategia de la Consejería de Salud de Gobierno Vasco que desde el inicio de la campaña decidió reservar la mitad de las dosis para garantizar el segundo pinchazo a todos los vacunados del coronavirus.

Porque preocupan los recortes y retrasos de las farmacéuticas. Andalucía ya anuncia, van a bajar su ritmo. "Esta semana que viene la siguiente y la otra no podemos meter más pacientes en Pfizer o Moderna porque tenemos que poner la segunda dosis a los que le pusimos la primera" explica Jesús Aguirre, Consejero de Salud Andalucía.

Los expertos piden celeridad: "Lo que sería conveniente es que hubiésemos puesto un 90% de las dosis recibidas" asegura José Antonio Forcada, Presidente Asociación Nacional de Enfermería y Vacuna. Porque a más vacunados menos contagios por coronavirus y menos hospitalizados.