Un perro se abalanza sobre una reportera rusa y le roba el micrófono en pleno directo

Un perro le ha robado el micrófono este martes a una periodista rusa mientras estaba en directo. El animal se abalanzó sobre la mujer y se dispuso a quitarle de un bocado el aparato con el que realizaba la conexión.

El incidente ha sucedido en un programa de la televisión rusa, cuando la profesional de la comunicación se disponía a realizar el correspondiente reportaje desde una calle del país.

El curioso robo ha sorprendido a los presentes, de la presentadora y de los espectadores, que no daban crédito a lo ocurrido.

Finalmente, la periodista ha logrado recuperar el dispositivo tras alcanzar corriendo al animal, situación que fue emitida por la cadena en el mismo instante.

Otros ataques a periodistas en directo

Los incidentes televisivos se han reproducido en las últimas semanas por el continente europeo. En Rumanía, la presentadora Mirela Vaida sufrió un ataque de una mujer que accedió desnuda en directo al plató y le arrojó una gran piedra.

La agresora gritó "devuélveme el dinero". La periodista pudo retirarse a tiempo evitando el golpe.

Al reanudar el programa, Vaida reconoció que se había asustado ante el inesperado suceso: "Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra. Me quedé en shock porque no entendía lo que estaba pasando. No tuve el valor de actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme", exponía.