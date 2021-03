Una mujer desnuda ataca con una piedra en directo a una presentadora de televisión en Rumanía

Como cada día, el pasado viernes Mirela Vaida presentaba el programa 'Acces Direcct' sobre la actualidad en la televisión de Rumanía. Sin embargo, a los pocos minutos de comenzar en riguroso directo, una espontánea saltó de repente al plató totalmente desnuda y quiso agredirla lanzándola una piedra.

Vaida, retrocedió de inmediato y varios miembros del equipo impidieron que la mujer la atacase. La reacción de la periodista fue de terror al ver cómo la joven corría hacia ella con una enorme piedra en la mano que lanzó sin alcanzarle, y al grito de "devuelve el dinero". Rápidamente la cadena cortó la emisión.

Al reanudar el programa, Mirela Vaida reconoció que se había asustado ante el inesperado suceso: "Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra. Me quedé en shock porque no entendía lo que estaba pasando. No tuve el valor de actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme", indicaba.

Amenazas a través de redes sociales

Según detallaría más tarde la propia periodista, esta llevaba tiempo recibiendo amenazas de una presunta asesina a través de las redes sociales, Magdalena Sherban, acusada de ser la autora de la muerte de una mujer a la que habría lanzado a las vías del metro de manera intencionada, caso que la presentadora había seguido en sus programas y del que había informado con detalle.

Sin embargo, hasta el momento no ha trascendido si la espontánea que la atacó es Sherban o no tiene ninguna relación. Hasta el momento, sólo se sabe que la mujer que intentó atacarla entrando a plató desnuda, había recibido unos días antes el alta por problemas de la salud mental.