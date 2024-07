El último lapsus de Joe Biden: mete la pata y lee en voz alta las indicaciones del teleprompter

"Mueren más personas por el calor extremo que por inundaciones, huracanes y tornados juntos. Vuelve a decir esto". Este es el último lapsus de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ha leído por error "Vuelve a decir esto", una indicación del teleprompter que no debía leer. Sus asesores le habían escrito que repitiese esa parte del discurso de nuevo, pero el mandatario, de 81 años, metió la pata.

El presidente estadounidense habló durante diez minutos en el Centro de Operaciones de Emergencia local de Washington DC, poco después de que el representante Lloyd Doggett (D-Texas) pidiera a Biden que se hiciera a un lado para evitar que Donald Trump, de 78 años, regrese la Casa Blanca. Y, como era de esperarse, la situación generó nuevamente comentarios sobre su estado de salud.

Fallos como éstos, cada vez más frecuentes, están haciendo que aumente la preocupación en las filas demócratas. Ya hay un gobernador que ha pedido abiertamente al presidente que se retire. Además las últimas encuestas presentan a la vicepresidenta Kamala Harris como una rival más fuertes frente a Trump.

Fracaso en el debate

El pasado jueves tuvo lugar el primer debate electoral televisado antes de las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre y el 67% da por ganador al expresidente, frente a solo un 33% que se decanta por Biden. Los balbuceos y vacilaciones de Biden hicieron temblar al Partido Demócrata. Incluso dejando en más de una ocasión frases sin acabar, el actual presidente de Estados Unidos ha fracasado en su intento de despejar la preocupación por su edad.

Pese a esto, el presidente de Estados Unidos, de 81 años, preguntado por la prensa después del cara a cara, afirmó: "Creo que lo hicimos bien". Una opinión que difiere por completo de la del seno del Partido Demócrata, donde se habla de "pánico" por el estado de Biden. Aunque es cierto que, después, el presidente reconoció que ya no es joven y que no debate como antes. "Decidí viajar alrededor del mundo poco antes del debate, no escuché a mi personal... y casi me quedo dormido en el escenario", añadió.

Por su parte, Donald Trump, desde Virginia considera que Biden "es el presidente más corrupto e incompetente de la historia de nuestro país" y se ha burlado de él en varias ocasiones.

