Biden intenta mostrar otro rostro tras la inquietud generada durante su debate contra Trump

Sobre un fondo rojo y con la palabra "pánico" escrita, Joe Biden aparece representado en la revista 'Time', dejando clara la sensación de inquietud que reina entre los demócratas. Temores que el candidato Biden ha intentado conjurar rápidamente. Por ejemplo, con su tono anoche en un mitin en Carolina del Norte. Mucho más seguro de sí mismo, sin garrasperas, ni dudas, el candidato demócrata mostró la antítesis de lo que se vio el jueves. "Estoy aquí, en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar en noviembre", aseveró.

Ante un público que no paraba de jalearle, Biden reconoció que ya no es joven y que no debate como antes. También expresó cuál es su filosofía ante las adversidades: "Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban pues te vuelves a levantar".

Biden se ha esforzado en mostrar una cara distinta

Biden también se ha arremangado para captar el voto gay tras la pérdida de apoyos entre latinos y afroamericanos. Con ese fin ha acudido al Stonewall, el bar de Manhattan que hace 55 años se convirtió en símbolo de la comunidad LGTBI tras una sangrienta redada policial. Este local ha sido declarado monumento nacional. Acompañado por el músico Elton John, Biden ha sido captado por las cámaras santiguándose y con la risa floja después de que el británico soltase alguna palabrota durante su discurso.

Joe Biden se postula como el único capaz de presidir el país

Por su parte, el otro protagonista, Donald Trump, desde Virginia, no ha escatimado adjetivos para ridiculizar a su oponente: "Es el presidente más corrupto e incompetente de la historia de nuestro país". .Tras pedir el indulto para los golpistas del asalto al Capitolio, volvió a repetir su letanía: "Esto es una elección entre fuerza y debilidad, competencia e incompetencia, paz y prosperidad y guerra o no guerra", ha sentenciado el expresidente. Además de ridiculizar a su oponente, Donald Trump, ha pedido el indulto para los golpistas del Capitolio.

