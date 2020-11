Georgia May Adkins falleció hace unos días a los 93 años en Minneapolis, EE. UU. Su muerte habría sido una más si no llega a ser por su peculiar solicitud: pedía a sus amigos y familiares que en su obituario se animara a la gente a no votar a Donald Trump en las elecciones de EEUU.

Georgia moría tras sufrir un ictus en el hospital Saint Paul y tenía todo preparado: quería que su familia no gastara en llevarla flores, pedía ser incinerada y que su obituario pudiera influir de algún modo en las elecciones en Estados Unidos: "En lugar de flores, Georgia prefería que no votéis a Trump", decía el texto.

La foto de su obituario se ha vuelto viral en redes sociales y son muchos los que han comentado llamando a Georgia "mujer increíble" o deseando haberla conocido.