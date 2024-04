Ucrania alerta de una Tercera Guerra Mundial si "cae" en la guerra con Rusia

Son unas de las palabras más repetidas en los últimos días. Con la escalada de tensiones en Oriente Medio las palabras 'Tercera Guerra Mundial' no deja de aparecer. Ahora, la alerta llega desde Ucrania. El primer ministro ucraniano, Deny Shmyhal, ha advertido que si su país "cae" en la guerra con Rusia" esto podría acabar en una Tercera Guerra Mundial.

Shmyhal ha pedido fondos para proteger a Ucrania y evitar otro conflicto bélico a nivel mundial. Así lo ha esgrimido en la cadena británica 'BBC'. "Necesitamos este dinero ayer, no mañana, no hoy. Si no protegemos Ucrania, Ucrania caerá. El sistema global de seguridad será destruido y todo el mundo tendrá que encontrar un nuevo sistema de seguridad", ha alertado el primer ministro ucraniano.

Ha explicado que una hipotética caída de su país por la invasión rusa derivaría en "muchos conflictos, muchos tipos de guerras y al final esto podría llevar a una Tercera Guerra Mundial". Asimismo, ha manifestado un "cauteloso optimismo" de que los legisladores estadounidenses aprobarán la muy disputada medida, que tiene 61.000 millones de dólares (49.000 millones de libras) reservados para Kiev.

Esta no es la primera vez que Ucrania emite una advertencia tan alarmante sobre las consecuencias de su posible derrota. El año pasado, el presidente Volodímir Zelenski avisó que si Rusia ganaba el conflicto, podría invadir Polonia, desencadenando la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, el mes pasado, el presidente ruso Vladímir Putin desestimó las sugerencias de que Rusia algún día podría atacar a Europa del Este como "una completa tontería".

La amenaza de Putin con una guerra a gran escala si la OTAN interviene

"Ya lo he dicho y está claro para todos que un posible conflicto con la OTAN estaría a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala". Con esta amenaza al mundo celebró Putin su victoria electoral en marzo. Sobre un posible conflicto entre Rusia y la Alianza Atlántica, el jefe del Kremlin dijo que "en el mundo actual todo es posible".

"Todos comprenden que eso nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. No creo que a nadie le interese esto", señaló. A su vez, no descartó que el Ejército ruso tenga que crear una "zona sanitaria" (zona de seguridad) en el territorio bajo control de Kiev en la región nororiental de Járkov para reducir los ataques contra territorio ruso.

Además, Vladímir Putin, aprovechó su discurso como ganador de las elecciones para denunciar que los soldados de la OTAN ya combaten en Ucrania y mueren "en grandes cantidades" en el campo de batalla. "Los soldados de los países de la OTAN están allí presentes. Lo sabemos", dijo Putin en una rueda de prensa.

