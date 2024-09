Trump no se presentará de nuevo en 2028 si pierde las elecciones de noviembre

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, ha dejado claro que no volverá a presentarse en 2028 si no logra una victoria este año. En una entrevista emitida el pasado domingo en el programa "Full Measure", conducido por la periodista Sharyl Attkisson, Trump fue tajante cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una nueva candidatura en el futuro: "No creo, eso sería todo. No lo veo, en absoluto. (...) Pero creo que vamos a tener éxito (este año)", afirmó el expresidente.

Durante la conversación, Trump también abrió la puerta a la posibilidad de incluir al magnate tecnológico Elon Musk o al excandidato independiente Robert F. Kennedy Jr. en su gabinete, en caso de resultar elegido presidente. Esta declaración genera expectativas sobre una potencial reconfiguración de su círculo cercano en la Casa Blanca en la que sumaría figuras externas con influencia mediática y tecnológica.

Empate técnico en las encuestas

Sin embargo, la carrera presidencial no parece estar garantizada para Trump. Las últimas encuestas publicadas por NBC News y CBS News revelan que la candidata demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris, consolida una ligera ventaja en algunos estados de entre 4 y 5 puntos sobre Trump.

Aunque estas cifras se mantienen dentro del margen de error, la tendencia apunta a un empate técnico en la mayoría de los sondeos nacionales, particularmente en estados clave como Carolina del Norte, donde los escándalos del candidato republicano a gobernador, Mark Robinson, podrían perjudicar la campaña de Trump. La CNN reveló que hace casi dos décadas Robinson publicó estos comentarios en webs sexuales: "soy un nazi negro", "yo también tendría esclavos si pudiera" y "soy un pervertido". El candidato republicano sigue negando su autoría y se niega a dimitir, aunque cuatro de sus principales asesores ya han renunciado.

La estrategia de Kamala Harris

Uno de los factores que está jugando a favor de Kamala Harris es su creciente apoyo entre los votantes hispanos. Su estrategia de dirigirse a este grupo con mensajes genéricos sobre economía y evitando tópicos tradicionales como inmigración o la frontera ha resultado ser efectivo. Al mismo tiempo, la vicepresidenta ha logrado una recaudación récord de 27 millones de dólares en un evento de recaudación de fondos en Nueva York, lo que subraya el impulso que está tomando su campaña de cara al último tramo antes de las elecciones.

