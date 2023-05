Trump llama "loca" a E. Jean Carroll y niega las acusaciones de abuso sexual: "Hay mujeres que se dejan tocar los genitales por personas ricas"

Donald Trump ha sido condenado por abuso sexual a la escritora Jean Carroll. Tan solo unas horas después, el ex presidente de Estados Unidos ha aprovechado la oportunidad que le ha dado un potente medio de comunicación de hacer una entrevista y así criticar a su presunta víctima y acusarla de injurias.

La intervención de Trump -en horario de máxima audiencia- ha dado numerosos titulares. Por ejemplo, ha dicho que en 2020 hubo fraude electoral y que, en realidad él ganó las elecciones a Biden. Esa acusación fue la que provocó el asalto al Capitolio. Trump alerta que: si vuelve a ser presidente indultará a los condenados.

Trump no pierde la oportunidad

El ex presidente de los Estados Unidos ha vuelto a la carga. Un día después de ser condenado por abuso sexual a la escritora, ha concedido una entrevista en la que ha llamado "loca" a Jean Caroll. Además, ha repetido también que "hay mujeres que se dejan tocar los genitales por personas ricas y famosas" como él. En la entrevista también ha llamado a la presentadora "asquerosa".

El abuso sexual a Jean Carroll se cometió -presuntamente- a mediados de los años noventa en unos grandes almacenes. La escritora ahora tiene 79 años y sigue luchando para que se haga justicia. Trump la acusó de difamación cuando ella hizo pública la denuncia en su libro en 2019.

Indemnización por daños morales

El ex presidente fue condenado hace un par de años por evadir fiscalmente 1,61 millones de dólares. En esta ocasión, Donald Trump tendrá que indemnizar a la víctima por los daños ocasionados sobre su persona con hasta 5 millones de dólares. Eso sí, no hay pena de cárcel porque se trata de un caso que ha sido juzgado por vía civil. Después de recibir el veredicto, el expresidente aseguró que "es una vergüenza" porque, según asegura, "no tenía ni idea de quién era esa mujer".

Donald Trump siempre ha argumentado que Carroll era una completa desconocida y la ha llamado en numerosas ocasiones "mentirosa". Incluso, el magnate dijo que era "una enferma mental" y tildó a Jean Carroll como una "cazafortunas".

Los votantes opinan sobre Trump

Los ciudadanos estadounidenses están abrumados ante las continuas acusaciones que están surgiendo sobre el ex presidente y ante todo -muchos de ellos- temen que se vuelva a ser elegido en las elecciones. "Es ridículo que un condenado pueda seguir optando a la presidencia", asegura un futuro votante. "No estoy preocupado por sus casos. Esto es América, la tierra de las posibilidades y de las segundas oportunidades", confirmaba otro ciudadano, dejando claro que hay cientos de opiniones sobre el empresario y sus polémicas.