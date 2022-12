Trump habría recibido el equivalente de 413 millones de dólares del imperio inmobiliario de su padre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido partícipe de "dudosas argucias impositivas" que incluirían casos de fraude para ayudar a sus padres evadir impuestos, según ha informado este martes el diario estadounidense 'The New York Times'.

El diario ha señalado que su investigación revela que el mandatario participó en estas actividades durante los años noventa y que las mismas "incrementaron en gran medida la fortuna que recibió de sus padres". Así, ha sostenido que Trump habría recibido el equivalente de 413 millones de dólares (unos 358 millones de euros) -a su cambio actual- del imperio inmobiliario de su padre, Fred Trump. Gran parte de este dinero derivaría de esfuerzos para ayudar a su familia a evadir impuestos.

'The New York Times' ha asegurado que Trump y sus hermanos establecieron una empresa ficticia para hacer pasar por regalos de sus padres millones de dólares, mientras que el magnate habría ayudado a su padre a acogerse a deducciones impositivas por aún más dinero.

El periódico ha sostenido que la cifra total recibida por todos los hijos ascendería a los 100.000 millones de dólares (alrededor de 86.600 millones de euros), lo que habría derivado en el pago de al menos 550 millones de dólares (cerca de 476 millones de euros) en impuestos.

Sin embargo, los Trump pagaron únicamente 52,5 millones de dólares (aproximadamente 45,5 millones de euros), siempre según la investigación. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se ha referido a la información del diario como "engañosa" y ha recalcado que el Servicio de Recaudación Fiscal (IRS) "revisó y aprobó" las transacciones "hace muchas décadas".

"La credibilidad del New York Times y de otros medios de comunicación estadounidenses se encuentra en un mínimo histórico debido a que se consumen con el ataque hacia el presidente y su familia en lugar de informar de las noticias", ha aseverado Sanders.

"Trump no tuvo implicación alguna en estos asuntos"

Charles Harder, abogado de Trump, ha rechazado las acusaciones y ha dicho que "son cien por cien falsas y altamente difamatorias". "No hubo fraude o evasión fiscal. Los hechos sobre los que 'The New York Times' fundamenta estas acusaciones falsas son extremadamente inexactos", ha denunciado.

El abogado ha distanciado además al presidente de estas presuntas estrategias y ha resaltado que Trump delegó estas funciones en sus familiares y profesionales de la materia.

"Trump no tuvo implicación alguna en estos asuntos. Estos asuntos fueron gestionados por otros familiares de Trump que no eran expertos y por ello dependieron totalmente de profesionales con licencia para ceñirse estrictamente a la ley", ha explicado.

Por su parte, Robert Trump, hermano del mandatario, ha publicado un comunicado recalcando que tras el fallecimiento de sus padres -el padre murió en 1999 y la madre en el año 2000- se cumplieron todos los compromisos exigidos por la ley.

"Nuestra familia no tiene más comentarios sobre estos asuntos que ocurrieron hace cerca de 20 años y apreciaría que se respetara la privacidad de nuestros padres fallecidos, que Dios los tenga en su gloria", ha remachado. Según la cadena de televisión estadounidense CNBC, el Departamento de Impuestos del estado de Nueva York ha abierto una investigación a raíz de las informaciones publicadas por el citado diario.