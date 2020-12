El Tribunal Supremo de Brasil confirma que la vacuna contra el coronavirus será obligatoria

La situación de Brasil durante la pandemia del coronavirus empeora cada día. Es el segundo país más golpeado por la enfermedad. Esta situación sumada a los últimos datos han empujado al Tribunal Supremo brasileño a decidir que la vacunación frente a la covid-19 sea de carácter obligatorio. La decisión de la máxima corte judicial del país conlleva que las autoridades estatales y municipales puedan adoptar medidas contra la población que no esté dispuesta a sumarse a la campaña de inmunización.

Obligatoriedad pero no imposición

No obstante el presidente del Supremo, Luiz Fux ha explicado que "nadie va a arrastrar a nadie de los pelos para vacunarse". Por tanto ninguno de los ciudadanos que no quieran inyectarse la dosis de la vacuna contra el coronavirus será forzado físicamente aunque sí correrá el riesgo de enfrentar sanciones si se niega a ello.

Es lo mismo que ocurre en las elecciones. En Brasil es obligatorio votar cuando se celebran los comicios, sin embargo aquella parte de la población que decida no participar, tiene que justificar su decisión, si no es así deben pagar una multa de cinco reales, lo que en euros sería 0,80 céntimos. Si se niegan a pagar, las autoridades pueden denegarles la renovación del pasaporte, entre otros obstáculos burocráticos.

Vacunación contra el negacionismo

La resolución ha sido avalada por diez de los once magistrados que ahora pueden decidir que los que no se vacunen puedan quedar vetados en diferentes actividades o espacios públicos. La última encuesta de Datafolha demuestra que el negacionismo está muy arraigado en el país. Los que no están dispuestos a inmunizarse han pasado de representar el 9% de la población al 22%.

Jair Bolsonaro no se vacunará

Curiosamente, en varias ocasiones el presidente del país, Jair Bolsonaro ha dicho públicamente que no piensa vacunarse. La última hace tanto solo unas horas: "Algunos dicen que estoy dando un pésimo ejemplo. Yo ya tengo anticuerpos, ¿para qué vacunarme otra vez?". El dirigente ha aprovechado su intervención para hablar sobre el fármaco que está desarrollando [[LINK:INTERNO|||Video|||5fdc86267ed1a84005f04667|||Pfizer & BioNTech]] que para él es un modo de "intervenir en el sistema inmunológico de las personas".

PCR negativa antes de entrar en el país

El Gobierno de Brasil ha anunciado este viernes que exigirá una PCR a todos los viajeros que entren en el país procedentes de otros territorios a partir del 30 de diciembre. El test deberá haberse realizado 72 horas antes y el resultado, si se quiere acceder al país, tendrá que ser negativo. Los últimos datos demuestran que Brasil supera las 7 millones de infecciones y ronda las 185.000 muertes.