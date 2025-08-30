Un tribunal de apelación declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de ellos están fuera del marco legal. Sin embargo, ha dejado la medida en vigor.

La política arancelaria de Trump seguirá vigente hasta mitad de octubre porque el dictamen pretende dar tiempo a una posible apelación del Gobierno de Trump ante la Corte Suprema de Justicia. El presidente ya anticipó que recurrirá ese fallo en un mensaje en Truth Social.

"¡TODOS LOS ARANCELES ESTÁN AÚN EN VIGOR! Hoy, una corte de apelación altamente partidista dijo incorrectamente que nuestros aranceles deberían ser eliminados, pero saben que los Estados Unidos de América ganarán al final", ha escrito Trump.

El fallo de hoy es el segundo revés judicial para la política arancelaria de Trump y reafirma un fallo previo emitido en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York. Este advertía sobre la ilegalidad de los aranceles.

La decisión confirma que Trump "se extralimitó" en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros. La ley fue creada para ser usada únicamente en casos de emergencia, según el argumento del fallo.

El fallo involucra los aranceles que Trump había aplicado bajo la ley citada y que incluyen los más polémicos y duros aplicados contra China, Canadá y México. Además, también las tasas que el presidente autorizó para otros países como India este mes.

