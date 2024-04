Tres estudiantes agreden hasta dejar en coma a una menor musulmana por "vestir de europea" en Francia

Una joven francesa de 15 años se encuentra en coma tras haber recibido una paliza. Los hechos han ocurrido en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia frente al colegio.

Samara recibió una brutal paliza a la saluda del colegio por parte de sus compañeros del centro. La agresión dejó a la joven en coma, que tuvo que ser atendida de urgencia en un hospital en la ciudad.

Tras el suceso, la policía francesa comenzó a cabo una investigación que llevó a la detención de tres jóvenes acusados de ser los principales culpables. La ministra de Educación Nacional, Nicole Belloubet, confirmó los hechos y ha ordenado una investigación judicial.

"Necesitamos saber todo sobre el ataque a Samara. Pedí a la inspección general que mañana fuera al colegio para establecer la realidad de los hechos y las responsabilidades. Sacaré todas las consecuencias. Mi brazo no temblará", escribió en X, antes Twitter.

Por razones religiosas e ideológicas

De acuerdo con Hassiba, la madre de la menor, la violencia hacia su hija sería debida a razones religiosas e ideológicas por "vestir de europea".

La mujer, que pertenece a la comunidad musulmana, asegura que su hija lleva un par de años siendo víctima de acosos por su modo de vida laico. Hassiba relata cómo le fue imposible acudir a su hija al colegio con el pelo teñido por el acoso que recibió por parte de otra alumna más mayor. "Yo misma soy de confesión musulmana, y no lo comprendemos", asegura en el canal de televisión francés 'CNews'.

"Esto es muy, muy grave. La llaman infiel, le dicen puta", añade la madre de la joven. Asegura que varios jóvenes llegaron incluso a publicar en redes sociales que llamaban a violar a la joven por su forma de vestir y su modo de vida más europeo que musulmán.

Según la madre de la menor, la dirección del colegio conocía los hechos y que sabía que un grupo esperaba a Samara a la salida para "pelear" con ella. "Mi hija me contó sus problemas varias veces llorando. Advertí al colegio. Los profesores me dijeron que tendrían cuidado. Al final, he tenido que llevar a mi hija al hospital, para que la curen físicamente y le den medicamentos para intentar contener la ansiedad y el miedo", ha dicho.

Samara sufrió una hemorragia cerebral como consecuencia de los golpes y tras varios días en coma su estado de salud está mejorando.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado su apoyo a la joven y a su familia. "No hay nada que justifique que una joven niña, una adolescente, sea agredida por varios jóvenes de su edad", ha declarado. "Estamos consolidando las informaciones. La Justicia también está trabajando sobre el caso, por lo que sería cauteloso a la hora de categorizar las cosas. Quiero que se establezca con calma toda la verdad y se saquen las conclusiones", ha dicho.

