Tres antiguas empleadas de Harrods acusan a un hermano de Al Fayed de agresiones sexuales

Ali Fayed, hermano del fallecido magnate Mohamed Al Fayed, ha sido señalado por tres antiguas empleadas de los grandes almacenes Harrods en Londres por supuestas agresiones sexuales. Según 'BBC', los incidentes ocurrieron en la década de 1990, cuando las mujeres trabajaban en la prestigiosa tienda y la familia Fayed controlaba el negocio. Las denunciantes aseguran que los abusos tuvieron lugar en diversas ubicaciones, incluyendo Londres, Escocia, Suiza y Estados Unidos.

Un portavoz de Ali Fayed, quien actualmente reside en Estados Unidos, ha rechazado tajantemente las acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que su cliente no permitirá ser convertida en un "chivo expiatorio". Esta es la primera vez que Ali Fayed enfrenta denuncias públicas de este tipo, aunque la familia ya ha estado en el centro de escándalos similares.

Las tres mujeres que ahora han hecho pública su denuncia afirman haber sido también víctimas de Mohamed Al Fayed, quien en los años 70 añadió el prefijo "Al" a su apellido. Mohamed fue propietario de Harrods durante décadas y, según una investigación de la 'BBC', habría instaurado una cultura de abusos dentro de la empresa. Hasta la fecha, 111 mujeres han presentado denuncias contra él.

Todo gracias a un documento de la 'BBC'

Las declaraciones de las denunciantes han salido a la luz después de las emisiones de un documental de la 'BBC' que revelo el alcance de los abusos cometidos por Mohamed Al Fayed y otros miembros de su entorno. En noviembre, otras tres mujeres ya habían señalado a otro de los hermanos, Salah Fayed, por agresiones sexuales.

Una de las denunciantes, identificada como Frances, explicó que comenzó a trabajar en Harrods en 1989, donde fue víctima de constantes insinuaciones y tocamientos no consentidos por parte de Mohamed Al Fayed. Tiempo después, relatan que sufrió agresiones por parte de Ali Fayed en su oficina privada en Londres y más tarde en un viaje de trabajo a Connevticut, donde asegura que él intentó sobrepasarse con ella.

Múltiples abusos

Otra de las mujeres trabajó como asistente personal de Mohamed Al Fayed durante casi tres años y afirma que tanto el como Ali abusaron de ella en distintas ocasiones. Relato que Mohamed la envió a Suiza con Ali, donde el último intento agredirla en una piscina privada. "Me sentí atrapada y aterrada", declaró a la 'BBC'.

El caso de Laura, la tercera denunciante, sigue un patrón similar. Según su testimonio, fue enviada al apartamento de Ali Fayed en Londres, donde él agredió sexualmente y luego le entrego costosos obsequios. Aunque nunca volvió a verlo después de esa noche, asegura que la experiencia dejo una huella profunda en su vida y ha cargado con el trauma de décadas.

Se han emprendido acciones legales

Las tres mujeres han decidido emprender acciones legales contra Harrods a través de la plataforma Justicia para las Sobrevivientes de Harrods. Su abogada, Maria Mulla, ha declarado que su equipo trabajará sin descanso para garantizar que se haga justicia. La tienda, que fue vendida en 2010, ha expresado su solidaridad con las víctimas y ha instado a que se sigan los cauces legales adecuados.

Ali Fayed, quien renunció a su cargo en la empresa familiar Turnbull and Asser después de ser contactado por la 'BBC' respecto a estas acusaciones, mantiene su postura de inocencia y ha anunciado que tomara medidas para defenderla. "Niego rotundamente todas las acusaciones. No soy un preparador y no permite que estas falsas acusaciones queden sin respuesta", afirmó a través de su portavoz.

Las mujeres que han decidido hablar sostienen que ahora es el momento de buscar justicia. "No supe cómo defenderme cuando era joven. Ahora sí lo sé", declaró Frances. Amy, por su parte, señaló que aún lucha con el trauma, pero que compartir su historia es parte de proceso de sanación. "Ya no quiero ser invisible", expresó.

