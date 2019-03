Theresa May advierte de que podría no producirse una tercera votación sobre el acuerdo del 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, advirtió a los diputados de la Cámara de los Comunes que una tercera votación de su acuerdo del 'brexit' podría no producirse la próxima semana si parece que no cuenta con "el apoyo suficiente".

En una carta dirigida directamente a los parlamentarios, la primera ministra recordó las opciones que restan sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) tras la cumbre del Consejo Europeo del pasado jueves. Entre ellas, destacó la posibilidad de que la cámara baja no vote por tercera vez el pacto -que ya ha rechazado en dos ocasiones anteriores- o si suma una tercera derrota, pedir una prórroga del "divorcio" antes del 12 de abril que, advirtió, obligará al país a participar en las elecciones a la Eurocámara que tendrán lugar a finales de mayo.

Esta es una de las "cuatro claras opciones", indicó, junto con la de revocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, aunque esta última subrayó que "traicionaría" el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016.

Las otras dos soluciones restantes al 'brexit', manifestó, son materializar la ruptura con la UE a las bravas, sin haber sellado ningún tipo de acuerdo que garantice un periodo de transición, el próximo 12 de abril o, su predilecta, que los diputados aprueben su acuerdo para romper con los Veintisiete el 22 de mayo de forma ordenada.

May se refirió asimismo a su discurso del pasado miércoles por la noche, que despertó numerosas críticas entre los diputados al considerar estos que la política "tory" les había tachado de traidores y de ser los culpables del caos del 'brexit'. "Expresé mi frustración ante la incapacidad de tomar una decisión, pero sé que vosotros estáis frustrados también. Tenéis un trabajo difícil que realizar y no fue mi intención hacerlo más difícil", escribió.

La mandataria conservadora mandó la misiva después de conocerse que su socio de Gobierno en minoría, el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP), continúa sin respaldar el acuerdo de May. El líder del DUP en los Comunes, Nigel Dodds, señaló que la primera ministra ha "perdido una oportunidad" de proponer cambios en el Acuerdo de Salida para ayudar a que pase el trámite parlamentario.

El lunes el Parlamento celebrará un debate sobre el 'brexit', aunque aún no está programado ese eventual tercer voto al documento sellado entre Londres y Bruselas. En todo caso, la decisión final para que esa votación pueda tener lugar la tiene el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que la pasada semana alertó de que los diputados no podrán volver a pronunciarse sobre él si no contiene ningún cambio sustancial. Mientras tanto, la plataforma "People's Vote", que defiende la celebración de un segundo referéndum, ha convocado este sábado una manifestación por el centro de Londres a la que espera que acudan cientos de miles de personas.

