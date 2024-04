Testimonio de una psicóloga sociópata: "Soy una mentirosa. Soy una ladrona. Soy capaz de casi cualquier cosa"

Patric Gagne es una reconocida psicóloga de 48 años, casada y madre de dos hijos. Sin embargo, dentro de lo que parece una vida idílica con veladas en el club de campo y una familia de postal, con perro y gato incluido, se esconde un revelador dato: "Soy una sociópata ¡Y me encanta!".

Gagne no recibió su diagnóstico de trastorno sociopático de la personalidad hasta que cumplió lo veinte años, lo que hizo que tuviese una infancia complicada en la que no encontraba respuesta a la mayoría de impulsos que sentía en el día a día.

En su novela 'Sociopath. A memoir', Gagne narra su vida desde su infancia, contando como una niña se convirtió en una mujer mientras que intentaba comprender su sociopatía.

La exitosa psicóloga revela que en todo momento supo que era diferente, y que luchaba continuamente contra una profunda apatía que desencadenaba en una ansiedad que provocaba arrebatos destructivos.

"La mayoría de las veces no sentía nada. Y no me gustaba cómo se sentía esa nada", declaró a Daily Mail Online.

Al ser tan joven, no contar con un diagnóstico y no poder controlar el trastorno, Gagne protagonizó diversos altercados en un desesperado intento de experimentar cualquier emoción. Cuando hacía malas acciones, sentía una descarga de adrenalina que era capaz de llenar temporalmente su vacío.

Entre algunos de los actos realizados por Gagne destaca la vez que encerró a un compañero de su clase en un baño. Los gritos de a víctima hicieron que se sintiese "tranquila" e incluso "drogada".

A otro compañero de clase lo apuñaló con un lápiz. "Cuando le pregunto a mi madre si recuerda cuando estaba en segundo año y le clavé a ese chico un lápiz en la cabeza, su respuesta es siempre la misma: 'no mucho'", confesó la psicóloga.

En otra ocasión, estranguló a un gato al que terminó soltando para cumplir su regla de no hacer daño a los seres vivos. "La violencia es un terreno resbaladizo para mí", confesó la psicóloga.

También llevo a cabo robos, destacando las gafas de sol del componente de los Beatles , Ringo Starr, allanó casas, manipuló y mintió, "sin sentir culpa ni vergüenza".

Para intentar pasar desapercibida, comenzó a estudiar e imitar las emociones de las personas de su alrededor. "Mentir me mantuvo a salvo. Estaba pasando desapercibida", explicó en una entrevista dada a 'Los Ángeles Times'.

Trastorno antisocial de la personalidad o sociópatía

Después de algunos ejemplos como Hitler, Stalin o Jeffrey Dahmer, la sociedad considera hoy en día a los sociópatas como uno de los principales peligros existentes en el mundo. Además, la representación que se les ha dado en películas, libros y series no ha ayudado a desmitificar este trastorno.

Esta falta de comprensión y de conocimiento choca con la gran cantidad de personas que son sociópatas. Se estima que uno de cada 20 estadounidenses es sociópata, haciendo que todos conozcamos al menos a uno de ellos. "Es mucho más probable que sean sus vecinos, colegas, amigos o parientes. Pero nunca sospecharías de nosotros", expresó la aclamada psicóloga.

Cuando tenía once años, Gagne acompañó a su tío a la prisión estatal en la que trabajaba. Un guardia le explicó que el 80% de los asesinos convictos, los violadores y los pirómanos eran sociópatas. Esa fue la primera vez que Gagne escuchó ese término.

Al enterarse de que no se sentían mal por lo que hacían, Gagne se sintió extrañamente consolada, explicando que sintió como una luz se encendía en su cabeza: "Mi madre y mi hermana estaban aprensivas en ese ambiente pero yo estaba simplemente fascinada. Fue a la vez preocupante y reconfortante que hubiera una palabra para personas como yo, aunque no fuera la mejor palabra".

"La gente quiere creer que se puede detectar a un sociópata, pero aprendemos desde una edad temprana, al menos yo lo hice, a ocultar que no nos sentimos como los demás y a utilizar comportamientos destructivos como mecanismo de afrontamiento. Entonces aprendemos a integrarnos perfectamente", explicó Gagne.

La principal diferencia entre los sociópatas y los psicópatas es que estos últimos tienen anomalías cerebrales que hacen que no sean capaces de desarrollar respuestas emocionales complejas. Sin embargo, los sociópatas poseen cerebros similares a los de todos los demás y pueden "aprender" emociones lentamente.

"Tus amigos probablemente me describirían como agradable. Pero, ¿adivina qué? No soporto a tus amigos. Soy una mentirosa. Soy una ladrona. Soy muy manipuladora. No me importa lo que piensen los demás. Soy capaz de casi cualquier cosa", expresó Gagne.

