Los Beatles: 5 películas relacionadas con el mítico grupo

The Beatles, o los Beatles, son uno de los grupos más famosos de la historia de la música. Tanto, que tienen hasta tres días diferentes dedicados a ellos. Otra señal inequívoca de su relevancia en el mundo musical son las numerosas películas de The Beatles que han salido a lo largo de los años.

Hoy toca hablar del cuarteto de Liverpool porque se celebra uno de los Días de los Beatles. En este 6 de julio es la fecha en la que los fans ingleses honran a su grupo favorito. La elección se debe a que en este día, en el año 1957, se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Este es el origen de The Beatles.

Otra de las fechas en las que se festeja el Día de los Beatles es el 16 de enero. Muchos consideran que esta es la fecha oficial porque en este mismo día es cuando se inauguró el mítico Cavern Club, lugar de su debut. El tercer día se celebrará en unas pocas jornadas; concretamente, el día 10 de julio. En este caso la efeméride corresponde con la fecha en la que en 1964 John, Paul, George y Ringo regresaron a su hogar tras la más exitosa gira por EE.UU. y estrenaron A Hard Day’s Night.

Las mejores películas sobre The Beatles

Para celebrar este día te vamos a proponer algunos filmes que te encantarán y que tienen al grupo como protagonista o como hilo conductor de su argumento. Algunas de las mejores películas de los Beatles son:

- A Hard Day's Night (1964): esta es una película musical cómica que sigue a The Beatles en una aventura de un día en Londres. La película incluye algunas de sus canciones más conocidas y es considerada un clásico.

- Help! (1965): un film muy peculiar que sigue a los Beatles mientras intentan evitar que un culto oriental robe un anillo que les fue dado a uno de los miembros de la banda. También incluye algunas de sus canciones más conocidas como banda sonora.

- Yellow Submarine (1968): nos pasamos a la animación. Aquí el grupo vive en una especie de aventura psicodélica a través de un mundo submarino. Fue un gran éxito en su momento y seguro que reconoces algunas de sus imágenes.

- Let It Be (1970): en este caso nos pasamos al género documental. Aquí podemos ver a The Beatles mientras graban su último álbum juntos, también llamado "Let It Be". La película incluye actuaciones en vivo y discusiones entre los miembros de la banda, dando una imagen real.

- Across the Universe (2007): una de las películas musicales recientes más famosas presenta las canciones de los de Liverpool en un contexto diferente, a través de la historia de un grupo de jóvenes en los años 60. Incluye versiones de canciones como "Hey Jude" y "Let it Be".

- Yesterday (2019): podemos decir que es la última película musical en la el grupo sirve como hilo principal. Se trata de una comedia romántica que cuenta la historia de un músico desconocido que se despierta en un mundo donde The Beatles nunca existieron y comienza a tocar sus canciones para convertirse en una estrella.