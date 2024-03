"Es terrible": El simulador de dolores menstruales para concienciar sobre las bajas médicas en mujeres

Síntomas como dolores, calambres o fatiga, entre muchos otros, son por los que pasan muchas mujeres mes a mes con la menstruación. Aún así, esta situación de sufrimiento no justifica la ausencia en los trabajos de Francia. Por ello, un grupo de diputados franceses se ha grabado utilizando un simulador de dolores de regla para concienciar sobre la necesidad implantar las bajas por menstruación incapacitante en el país.

Una decena de hombres de múltiples partidos políticos de Francia se han sometido a la prueba para intentar ponerse en la piel de las mujeres que sufren menstruaciones con fuertes dolores. La iniciativa ha sido impulsada por el grupo ecologista en la Asamblea Nacional. Los diputados Marie-Charlotte Garin y Sébastien Peytavie han impulsado un proyecto de ley que permitirá una baja menstrual de hasta 13 días cada año con prescripción médica.

Un dolor "terrible"

"Terrible", "desagradable" y "cansado". Así han descrito laslos diferentes participantes con. El ecologistaha compartido los momentos de la desesperante prueba en 'X' y el vídeo ya acapara más dede reproducciones. "¡Oh, oh, para!", "Oh, sí, es cansado", "Es un dolor particular", "Es muy desagradable", exclaman en el vídeo.

"En Francia, una de cada dos mujeres sufre reglas dolorosas. Este dolor a veces puede ser parecido al de una crisis cardíaca", explica el video. La descripción de la situación en Francia continúa a través de un texto que la decena de varones trata de leer. Sin embargo, el hilo de la lectura se ve pausado debido a los fuertes calambres que los hombre sienten y que les obliga a articular las palabras a duras penas.

El texto del proyecto de ley ha entrado este miércoles en comisión y el próximo jueves 4 de abril se debatirá en pleno. Y este experimento ha parecido cambiar la opinión de algunos diputados que han experimentado en primera persona una situación similar a tener una regla dolorosa durante unos minutos. Este es el caso de un diputado conservador de Los Republicanos que ha afirmado este miércoles en una entrevista de 'Radio France' que "le ha hecho reflexionar" y "tomar conciencia de las dificultades para las mujeres"

España país pionero

Este modelo de permisos por reglas incapacitantes ya ha sido aprobado en España. La reforma de la Ley del aborto aprobada en febrero 2023 ha permitido que las mujeres puedan solicitar la baja laboral por menstruación incapacitante a partir del 1 de junio dicho año.

Estos derechos se incluyen en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La misma reconoce como esta situaciones especiales de incapacidad temporal. Los médicos deben analizar cada caso y recomendar un permiso de incapacidad temporal de entre 1 y 21 días.