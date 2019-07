Alaska supera un récord histórico al alcanzar los 32º C de temperatura en Anchogare, la ciudad más grande del Estado. Los meteorólogos afirman que para un 4 de julio, la temperatura en la ciudad debería rondar los 18º C.

"A las 17:00, el Aeropuerto Internacional de Anchorage alcanzó oficialmente los 32.2º C por primera vez" afirmó la agencia meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, NWS, para la ciudad. El récord anterior se estableció el 14 de junio de 1969, a 29.4º C. "Las temperaturas cálidas en el sur de Alaska son causadas por un área de alta presión justo por encima de nosotros", afirma Bill Ludwig, meteorólogo de NWS.

No es inusual encontrar registros en Alaska con temperaturas superiores a 30º C., especialmente en el interior del estado, donde los extremos son más marcados. La ciudad de Fairbanks, que se encuentra a unos 500 kilómetros al norte de Anchorage, experimentó una temperatura de 37.2º C en 1919. Aunque el récord de todos los tiempos de Alaska alcanzó los 37.8º C en Fort Yukon en el estado centro-este el 27 de junio de 1915.

De "1901 a 2016, las temperaturas promedio en los Estados Unidos aumentaron en un grado Celsius, mientras que en Alaska aumentaron 2.6 grados", dijo Rick Thoman, del centro de evaluación de expertos y el impacto es devastador para las comunidades costeras de Alaska, que son indígenas, cuyas aldeas se erosionan inexorablemente, lo que las obliga a reubicar cementerios o escuelas.

El calentamiento interrumpe en gran medida la forma de vida de estas comunidades aisladas, que dependen de la caza y la pesca para su subsistencia. Los arroyos congelados sirven como caminos y conectan pueblos permitiendo el movimiento de mercancías, ahora están experimentando una ruptura con un recrudecimiento de accidentes fatales.