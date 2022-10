Stoltenberg a bordo de un portaaviones de EEUU: “Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defiende que las maniobras 'Neptune Strike' no son una escalada del conflicto, si no todo lo contrario, una forma de disuadir a Rusia de cualquier intención de ataque contra un país aliado. "No tememos que se interpreten estos ejercicios como una escalada, somos una alianza defensiva", explica.

"Están planificados desde hace mucho tiempo y nuestra presencia en el Mediterráneo no es nueva. Pero es muy importante que hagamos estos entrenamientos para que no haya ningún malentendido por parte de Rusia, de que estamos preparados que para defender a todos los países aliados", detalla el jefe de la Alianza Atlántica.

Jens Stoltenberg ha tenido la ocasión de saludar a algunos de los soldados que van a bordo del portaaviones USS George H. W. Bush, el segundo más grande de la flota de EEUU. Se ha quitado la corbata y, ataviado con casco, chaleco y gafas protectoras, ha podido presenciar hasta una decena de despegues y aterrizajes de los aviones de combate que realizan vuelos de reconocimiento.

La temida 'bomba sucia'

El Secretario General reconoce la preocupación por los últimos movimientos del Kremlin. Creen que están repitiendo el mismo patrón que ya vimos en la guerra de Siria. "Rusia está acusando falsamente a Ucrania de estar preparando una bomba sucia, algo que no es correcto y nos preocupa porque ya hemos visto en el pasado que Rusia ha acusado a otros de lo que ellos estaban intentando hacer".

Le preguntamos a Jens Stoltenberg si el uso de la 'bomba sucia' -un artefacto atómico de menos intensidad pero que provoca radiación igualmente- supondría pasar una línea roja y podría provocar una respuesta militar de la Alianza. "Sería un error que yo adelantara las opciones de respuesta que tiene la OTAN. Porque no somos parte del conflicto, pero seguiremos ayudando a Ucrania a defenderse".

En los últimos días, el ministro de Defensa ruso, Sergéi Shoigú, ha celebrado llamadas telefónicas con sus homólogos de EEUU, Reino Unido y Francia, algo inédito desde el mes de mayo. Para Stoltenberg "es importante y una buena señal que haya contactos telefónicos al más alto nivel militar con Rusia". Y sobre todo porque los ministros aliados "le dijeron claramente al titular ruso que no pueden usar un pretexto falso para acusar a Ucrania de preparar una bomba sucia. Y así ellos escalar el conflicto".

Posibles negociaciones

La OTAN sabe que la mayoría de las guerras terminan en una mesa de negociación. Y por eso, Ucrania debe estar preparada para ese momento, porque "lo que puedan conseguir en esa mesa, depende totalmente de lo que avance en el campo de batalla". Así que la Alianza garantiza que se mantendrán los envíos de armas al ejército ucraniano.

Para la Alianza Atlántica, "estamos en un momento crucial del conflicto. Vladimir Putin está respondiendo a sus fracasos en el campo de batalla con más agresión". Pero la contraofensiva ucraniana está siendo realmente efectiva.

Stoltenberg valora muy positivamente cómo "se expulsó primero al ejército ruso en el norte, en Kiev, luego del Donbás y ahora lo está haciendo en el sur (...) definitivamente, sí, Ucrania puede ganar esta guerra en el campo de batalla", remacha confiado el Secretario General.