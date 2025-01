Sam Lilley, el piloto del avión que colisionó con un helicóptero en Washington, tenía 28 años y estaba a punto de casarse

Según van pasando las horas, se van conociendo nuevos datos acerca del trágico accidente aéreo en Washington. El choque se produjo entre un vuelo de American Airlines, en el que viajaban 64 personas, y un helicóptero del Ejército en el que iban tres soldados. En las últimas horas, el jefe del Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia, John Donnelly, ha descartado la existencia de supervivientes. "En estos momentos, no creemos que haya supervivientes de este accidente".

La parte más amarga que deja la colisión entre el avión y el helicóptero es, sin duda, la historia de las víctimas que han visto truncadas sus vidas. Entre estas historias sobrecogedoras está la del piloto del avión, Sam Lilley. Este joven tenía 28 años y estaba a punto de casarse.

Las víctimas

Horas después del accidente también se han ido desvelando los nombres de quienes viajaban a bordo del avión comercial. Entre los pasajeros se encontraban deportistas rusos y estadounidenses que formaban parte del equipo de patinaje artístico de Estados Unidos. 14 patinadores y sus familias volaban de vuelta a casa y también han fallecido. Habían estado participando en una competición de patinaje sobre hielo. Entre ellos, dos excampeones del mundo rusos que eran ahora eran entrenadores. En su país, donde aprendieron a patinar, lloran ahora su pérdida.

Lyudmila Velikova, former coach of Russian Ice-Skating couple, ha explicado que "eran como mis hijos. Les he estado entrenando desde que tenían 11 años y 14 años. Es terrible". En el American Airlines también viajaba Spencer Lane, de 16 años. Entre las víctimas, también hay dos ciudadanos de nacionalidad china, según ha confirmado la Embajada del gigante asiático en Estados Unidos.

Recuperan gran parte de los cuerpos

Las autoridades estadounidenses ya han recuperado gran parte de los cuerpos de las 67 víctimas del accidente del río Potomac, en las proximidades del Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan de Washington.

Entre las últimas novedades, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha anunciado a través de su cuenta de la red social 'X' que ya tiene a su disposición "la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, conocidas comúnmente como cajas negras", preparadas para analizar en su laboratorio.

Trump responsabiliza a Biden por contratar "trabajadores con discapacidades severas"

El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza sus propias teorías sobre el accidente. En una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca, Trump ha responsabilizado a Biden y su administración del accidente: "la diversidad en los controladores aéreos incluyó contratar personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas severas".

Los periodistas presentes en la rueda de prensa le preguntaban en qué se basaba para echar la culpa a las políticas de diversidad y el presidente ha afirmado: "porque tengo sentido común. ¿De acuerdo? Y desafortunadamente, mucha gente no lo tiene".

Los audios del accidente

Los audios tras el fatal accidente desde la torre de control han visto la luz. Se puede escuchar cómo un controlador aéreo del aeropuerto Ronald Reagan avisó de lo ocurrido: "¡Choque, choque, choque!, es esta es una alerta tres (...) No sé si se dieron cuenta antes de lo que pasó, pero hubo una colisión en la aproximación a la 33". Otra controladora aérea alertó: "¡Cuerpo de Bomberos! El accidente ha ocurrido en el río. El helicóptero y el avión se estrellaron en el río, en la aproximación a la pista 33".

También se avisó a otros aviones para intentar que se alejasen de la ruta tras el impacto. "¿Viste esto? Da la vuelta. Mantén 3.000. Da la vuelta", avisaba el controlador. "Black Jack Three, ¿puedes regresar a la base? Black Jack Three, procede directamente, necesito que aterrices", decía. "Necesito que aterrices inmediatamente. ¿Puedes ir a Dulles unos minutos? Póngase en contacto con el aeropuerto de Dulles. ¿Puedes ir a Baltimore?", preguntaba el controlador tras el fatal accidente en la capital estadounidense.

