Se investiga si el vuelo del helicóptero del accidente de Washington era una misión encubierta sin seguimiento electrónico

Las autoridades estadounidenses se encuentran investigando las causas del accidente ocurrido en Washington, en el que un helicóptero Black Hawk chocó con un avión de pasajeros de American Airlines. Una de las líneas de investigación es la posibilidad de que el helicóptero estuviera realizando una misión encubierta sin seguimiento electrónico.

El Pentágono ha confirmado la recuperación de al menos una caja negra y ha iniciado una investigación sobre por qué la aeronave, que realizaba un entrenamiento rutinario, efectuó seis cambios de rumbo antes del impacto. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha señalado que la tripulación del helicóptero era altamente experimentada.

Segundos antes del impacto, los controladores intentaron advertir al helicóptero. En un audio captado desde la torre de control se escucha: "¿Has visto al avión? Pasa por detrás", seguido de otra comunicación con tono de alarma: "Oh, oh, Torre, ¿has visto eso?". A pesar de los esfuerzos, no fue posible evitar la colisión.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha declarado que "todo era normal antes del accidente" y ha asegurado que "esto se podría haber evitado". Según los primeros informes, la torre de control operaba con menos personal del habitual, y solo un controlador estaba asignado a despegues y aterrizajes, una tarea que generalmente requiere dos operadores.

Geoffrey Thomas, experto en aviación y editor de 42KFT.com, afirma que es muy posible que el vuelo del helicóptero fuera parte de una misión de entrenamiento encubierta sin seguimiento electrónico, lo que resultó en un error fatal en un aeropuerto activo y congestionado. En los últimos meses, había aumentado la preocupación por la seguridad en este aeropuerto de Washington, donde en 2024 se registraron al menos ocho incidentes que estuvieron a punto de convertirse en colisiones.

El Black Hawk no tenía activados los sistemas electrónicos de seguimiento ni el sistema anticolisión, lo que habría permitido alertar tanto a los pilotos como a la torre de control. Thomas subraya que "este tipo de entrenamientos deberían realizarse lejos de un aeropuerto con tanto tráfico como el Reagan". Hegseth también indicó que la unidad a la que pertenecía, el 12.º Batallón de Aviación, ha sido puesta en pausa operativa hasta que se esclarezcan los hechos.

