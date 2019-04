El abogado de Salah Abdeslam comunica que su cliente estaría dispuesto a irse a Francia

El presunto cerebro logístico de los atentados de París, Abdeslam fue detenido el pasado viernes en el barrio de Molenbeek , quiere ahora ser entregado y transferido "lo antes posible" a Francia, indicó su abogado, Sven Mary.

A la salida de una audiencia en la Cámara del Consejo de Bruselas, que interviene en la fase de instrucción de una investigación penal, Mary señaló que su cliente, hasta hace poco el hombre más buscado de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, le ha trasladado este deseo, después de que inicialmente se opusiera a ser entregado a Francia, señaló la agencia Belga.

"Salah Abdeslam me ha expresado su deseo de partir a Francia lo antes posible", señaló, y añadió que ha hablado con la juez de instrucción, la cual "no se opone" a su salida de Bélgica. Por otra parte, la audiencia en la que la Cámara del Consejo debía decidir sobre el mantenimiento en prisión de Abdeslam ha sido pospuesta al 7 de abril, según confirmó la Fiscalía federal en un comunicado.

Esta misma Cámara también debe decidir sobre la prolongación de la detención de Amine Choukri, de Abid Aberkane, de la familia que acogió a Abdeslam en el distrito de Molenbeek cuando fue detenido, y de otros sospechosos vinculados a los atentados de París.

Abdeslam no comparecerá ante la juez de instrucción, según su abogado, que hoy también aseguró que su cliente no ha querido colaborar con los investigadores que le visitaron en la cárcel el miércoles tras el doble atentado perpetrado un día antes en el aeropuerto de Zaventem y en una estación de metro de Bruselas.

"Me quería ver. No quiero que se encierre demasiado", dijo Mary, quien agregó que si el presunto cerebro del aparato logístico de los atentados de París no habla, "nos pone delante de otros Zaventem, otros Bataclan y eso es lo que quiero evitar", señaló en referencia a los ataques en el aeropuerto bruselense y en la sala de espectáculos parisina.

Abdeslam se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Brujas y se recupera "poco a poco" de las heridas sufridas durante su detención, cuando fue disparado por las fuerzas especiales belgas en una pierna para inmovilizarle, de acuerdo con su abogado. El letrado de Abdeslam fue agredido el miércoles por la tarde por una persona que le reprochó defender al presunto terrorista