Sabrina Salermo, la famosa cantante de 'Boys, Boys Boys', anuncia que padece cáncer de mama

La icónica cantante, actriz y productora italiana, Sabrina Salermo, conocida por su éxito en los años 80 "Boys, Boys, Boys" ha anunciado que ha sido diagnosticada de cáncer de mama. A través de sus redes sociales compartía una fotografía desde una habitación del hospital Ca'Foncello de Treviso, anunciando que en unas horas iba a ser intervenida del tumor maligno.

La cantante italiana de 56 años, informaba que cada mes de julio se realiza una revisión, y para su sorpresa le encontraron un tumor que hoy iba a ser extirpado. "Han pasado meses con mucho miedo, ansiedad, melancolía pero sobre todo mucha esperanza y ganas de reaccionar", explicó la italiana en el post.

Ha querido destacar que "la prevención y el diagnóstico temprano pueden salvar nuestras vidas".

Cantantes que han padecido cáncer de mama

Olivia Newton-John, la actriz y cantante australiana, es otra figura pública que ha luchado una larga batalla contra el cáncer de mama. Diagnosticada por primera vez en 1992, Olivia enfrentó recaídas en 2013 y 2017. La peor recaída fue cuando el cáncer se extendió a sus huesos, alcanzando la fase 4.

A lo largo de su lucha, Olivia combinó tratamientos convencionales con terapias naturales, como el uso del cannabis medicinal para aliviar el dolor. Fue una defensora de la investigación sobre el cáncer y fundó el Centro de Bienestar e Investigación del Cáncer Olivia Newton-John en Australia.

"Esto es lo que hay"

Luz Casal, una de las voces más queridas del panorama musical español, fue diagnosticada con cáncer de mama en dos ocasiones, en 2007 y 2010. Enfrentó ambas situaciones con gran valentía y optimismo.

La cantante ha hablado abiertamente sobre su experiencia, destacando la importancia del apoyo emocional durante el tratamiento. Para ella hay dos formas de afrontar esta enfermedad, la primera es derrumbándose y la segunda diciendo "esto es lo que hay. ¿Qué tengo que hacer? Y fue lo que hice".

"Hoy me miro y me veo a mi"

La vocalista del grupo Chambao, La Mari, también ha compartido su lucha contra el cáncer de mama. Su enfoque positivo y su determinación han sido inspiradores para muchos. Mientras le realizaban la quimio, siguió subida a los escenarios.

Recalca la importancia de aceptarse a uno mismo, poniendo de ejemplo cuando decidió quitarse el pecho que se había puesto tras retirarle el tumor: "Un pecho es de un tamaño y el otro de otro. Me la intenté reconstruir, pero aquello no era para mí, prefiero aceptarme así". Y añade que: "Hoy me miro y veo las cicatrices, pero me veo a mi y a las cicatrices, antes solo veía las cicatrices".

"Las mujeres tienen que hacerse revisiones anuales"

Encarna Salazar, del famoso dúo Azúcar Moreno, es otra artista española que ha enfrentado el cáncer de mama. Le diagnosticaron esta enfermedad el 19 de octubre de 2007, después de palparse el pecho y notar un bulto que no le gustaba.

Destaca la importancia de ir al médico, sobre todo a las mujeres: "Yo no iba al médico porque los artistas tenemos una vida de locos, vamos y venimos y te olvidas; parece que uno se siente bien y dice no voy al médico. Eso es un gran error. Yo por eso les digo a las mujeres que tienen que hacerse las revisiones anuales, son fundamentales".

