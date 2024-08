Danielle Fishel, actriz de 'Yo y el mundo', anuncia que tiene cáncer de mama

La actriz Danielle Fishel, conocida por su papel protagónico en la comedia estadounidense 'Yo y el mundo', ha revelado una trágica noticia. Padece cáncer de mama. "Recientemente, me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama", señalaba en el podcast 'Pod Meets World'.

Ha recibido este revés a sus 43 años, aunque asegura que está en "etapa cero" y que seguirá un tratamiento de seguimiento: "Es muy temprano. Técnicamente es en etapa cero. Voy a estar bien, me van a operar para quitármelo". Agrega que "tiene que tomar decisiones importantes". Ha querido además poner en valor la importancia de acudir a las revisiones médicas.

"Lo detectaron tan temprano que voy a estar bien. Quiero compartir esto porque espero que anime a cualquiera a ir a las revisiones. Si es hora de tu cita, si nunca has tenido una cita antes, acude. Si tienes que descubrir que tienes cáncer, averígualo cuando esté en la etapa cero, si es posible", comentó en el podcast.

Cáncer de mama en la etapa más temprana

Fishel "todavía no tiene todas las respuestas" sobre su enfermedad. Comenta que tiene previsto reunirse con un oncólogo y conocer el alcance del cáncer y el tratamiento a seguir: "Intentaremos que no afecte a las cosas, pero existen posibilidades de que tengamos que suspender algunas cosas dependiendo de los tratamientos a los que me someta".

El DCIS es el cáncer de mama en la etapa más temprana. En este sentido, no es potencialmente mortal. Aunque en caso de recibir ese diagnóstico, se tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo más adelante en la vida.

La actriz ha señalado este proceso está recibiendo mucho apoyo por parte de su familia, especialmente de su marido, Jensen Karp, junto a su hermano y su padre. Ellos fueron las primeras personas en enterarse del cáncer de mama que padece.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com