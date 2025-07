EEUU fija en septiembre la fecha límite para que TikTok se desvincule de China o "se irá a negro" si no se alcanza un acuerdo

La guerra de Estados Unidos con TikTok podría tener un desenlace el próximo mes de septiembre. Este jueves, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, ha advertido que TikTok "se irá a negro" en el país norteamericano si para el 17 de septiembre no se alcanza un acuerdo con las autoridades chinas para crear una nueva sociedad que se encargue de operar la aplicación en el territorio.

El gobierno de Donald Trump exige que la entidad que controle TikTok en su territorio esté desligada de la matriz china, ByteDance. Sin embargo, la propuesta permite que ByteDance conserve una porción minoritaria de esta nueva sociedad. "Si los chinos no lo aprueban, TikTok se irá a negro", insistió Lutnick. Además, subrayó que "el acuerdo depende de ellos ahora mismo".

Al ser cuestionado sobre si las negociaciones de la guerra comercial que se retomarán próximamente en Estocolmo están vinculadas con las conversaciones sobre TikTok, Lutnick explicó que "sí y no". Aunque TikTok no es un tema central en las negociaciones comerciales, "no puedes ir a reunirte con alguien y no sacar ciertos temas que están por decidirse", señaló.

Ya se fue "a negro" en enero

Sin embargo, este enfrentamiento ese remonta a administraciones anteriores cuando el gobierno de Joe Biden, aprobó una ley que obligaba a TikTok a desligarse por completo de ByteDance y a buscar un inversor de un país que no fuera considerado un "adversario" nacional, con un plazo fijado para el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la asunción de Trump. Pero, al no concretarse un acuerdo, la aplicación dejó de funcionar en Estados Unidos por algunas horas hasta que Trump emitió una orden ejecutiva dando una prórroga inicial de 75 días.

Más tarde, el 4 de abril, Trump, que ha reconocido públicamente la importancia de TikTok para conectar con jóvenes votantes durante las elecciones presidenciales, amplió este plazo otros 75 días, que vencieron el 19 de junio. En esa misma fecha decidió extender el término por otros 90 días, dejando la nueva fecha límite en el 17 de septiembre.

Un problema de seguridad nacional

El problema para EE.UU. radica en la preocupación por la seguridad nacional, ya que se teme que el acceso de ByteDance a datos estadounidenses pueda representar un riesgo. Por ello, buscan que una entidad de operación local esté separada de las autoridades chinas. En respuesta, China no ha mostrado una disposición clara para aceptar estas condiciones.

De darse la suspensión de TikTok en septiembre, esto agregaría a EE.UU. a la lista de más de treinta países que ya han prohibido total o parcialmente la aplicación china, por motivos similares de seguridad y desconfianza hacia la influencia social y política que puede ejercer esta plataforma.

No obstante, se considera que incluso si TikTok fuera bloqueada oficialmente, algunos usuarios podrían continuar accediendo a ella mediante métodos alternativos, como utilizar versiones ya instaladas o conectarse con VPN, ya que un bloqueo absoluto del tráfico digital parece poco probable en el contexto legal estadounidense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com