Rusia bombardea el 'castillo de Harry Potter' y deja 5 muertos y más de 30 heridos

Las Fuerzas Armadas rusas han bombardeado el 'castillo de Harry Potter' de Odesa, el histórico edificio que albergaba la facultad de Derecho. Al menos cinco personas han muerto y más de 30 han resultado heridas. El ataque ha provocado un incendio que ha arrasado el edificio. Así lo ha notificado el Ministerio del Interior de Ucrania. Según las autoridades ucranianas hay dos niños y una mujer embarazada heridos.

En el comunicado de Kiev detallan que "como resultado del ataque, han resultado dañadas infraestructuras civiles: edificios de viviendas y una institución educativa. En uno de los inmuebles se desató un incendio que están extinguiendo los bomberos". Oleg Kiper, gobernador de la Administración Regional de Odesa, ha asegurado que varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha querido dar el pésame a las familias tras el ataque en un mensaje en Telegram: : "Gracias a todos a los que de verdad les importa nuestro pueblo y nuestro Estado, gracias a todos los que ayudan a Ucrania. Gracias a todos los que luchan contra el mal ruso".

Tal y como ha avanzado la 'BBC', la Academia de Derecho era la residencia del exdiputado Serhiy Kívalov. El director se encuentra entre los heridos. La Fiscalía ucraniana ha señalado por su parte que "el ataque fue llevado a cabo con un misil balístico Iskander con munición de racimo en la ojiva. Se trata de armamento indiscriminado". Ha agregado que encontraron fragmentos de metal y partes del misil en un radio de 1.5 kilómetros.

La alerta de Ucrania si pierde la guerra

El primer ministro ucraniano, Deny Shmyhal, alertó que si su país "cae" en la guerra con Rusia" esto podría acabar en una Tercera Guerra Mundial. Shmyhal pidió fondos para proteger a Ucrania y evitar otro conflicto bélico a nivel mundial. Así lo dijo en la 'BBC'. "Necesitamos este dinero ayer, no mañana, no hoy. Si no protegemos Ucrania, Ucrania caerá. El sistema global de seguridad será destruido y todo el mundo tendrá que encontrar un nuevo sistema de seguridad", avisó el primer ministro ucraniano.

Explicó que una hipotética caída de su país por la invasión rusa derivaría en "muchos conflictos, muchos tipos de guerras y al final esto podría llevar a una Tercera Guerra Mundial". Esta no es la primera vez que Ucrania emite una advertencia tan alarmante sobre las consecuencias de su posible derrota. El año pasado, el presidente Volodímir Zelenski avisó que si Rusia ganaba el conflicto, podría invadir Polonia, desencadenando la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, el mes pasado, el presidente ruso Vladímir Putin desestimó las sugerencias de que Rusia algún día podría atacar a Europa del Este como "una completa tontería".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com