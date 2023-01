Roman Abramovich transfirió 4 millones de euros en activos a sus hijos poco antes de la invasión rusa en Ucrania

Roman Abramovich, uno de los hombres más ricos de Rusia, evadió 4.000 millones de euros unas tres semanas antes de la invasión rusa en Ucrania. Se trata de una maniobra que hace suponer que el oligarca disponía de información privilegiada.

Así lo asegura 'The Guardian' tras el visionado de archivos filtrados. Estos sugieren que 10 fideicomisos secretos se reorganizaron rápidamente a principios de febrero de 2022, tres semanas antes del comienzo de la guerra.

Los fideicomisos que tenían miles de millones de dólares se modificaron para transferir la titularidad real a sus hijos. Los documentos filtrados plantean dudas sobre si los cambios se realizaron como intento de proteger la fortuna del oligarca ante la amenaza de la congelación de activos.

Estos cambios convirtieron a sus siete hijos en beneficiarios reales finales de activos vinculados a Abramovich desde hace tiempo. Entre ellos se incluyen propiedades de lujo y una flota de superyates, helicópteros o aviones privados.

Robo de datos a un proveedor

Los archivos, según explica el diario británico, parecen haber sido obtenidos mediante un robo de datos a un proveedor de servicios offshore con sede en Chipre, que administra los fideicomisos de Abramovich. El medio asegura haber recibido los documentos de forma anónima.

Roman Abramovich, que tiene ciudadanía rusa, israelí y portuguesa, no ha sido añadido a la lista de sanciones de Estados Unidos. Ucrania pidió a la Casa Blanca que no impusiera sanciones contra él después de que emergiera como mediador no oficial en las negociaciones de paz.

Con esta acción, Abramovich se ha distanciado con éxito de cualquier sanción adicional para congelar sus activos. Ni Abramovich ni sus hijos han realizado comentarios al respecto al diario británico.