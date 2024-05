Rodolfo Sancho denuncia una extorsión por el juicio a su hijo: "Me han pedido dinero muchas personas"

El actor Rodolfo Sancho ha denunciado que un testigo que tenía que declarar en el juicio contra su hijo Daniel Sancho en Tailandia lo está extorsionando.

Rodolfo, junto a los abogados en España de su hijo Daniel Sancho, ha explicado que su idea era presentar a ese hombre como testigo en el juicio contra su hijo Daniel por el presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ese varón de nacionalidad venezolana les habría contactado voluntariamente para contarles que denunció a Edwin Arrieta en 2021 por intentar abusar de él, tal y como ha explicado la defensa de Sancho al diario 'El Mundo'.

El hombre les presentó toda la documentación sobre dicha denuncia con un sello oficial. Comprobada la veracidad del testimonio, el equipo legal de Sancho le hizo varias transferencias para pagarle el viaje hasta Koh Samui y para que obtuviera los visados con el objetivo de que acudiera como testigo al juicio. Sin embargo, nunca apareció.

Además de no presentarse a declarar, ahora amenaza a Rodolfo Sancho con hacer públicos los recibos de esas transferencias para hacer ver que lo intentó comprar. Y, para no hacerlo, le pide más dinero. El actor español niega rotundamente que su intención fuera comprarle y defiende que nunca ha buscado a un testigo falso, y que todos aquellos que lo acusan de intentar comprar a alguien lo único que quieren es ensuciar todavía más su imagen y la de su familia.

"Jamás he buscado un testigo falso. Jamás", ha asegurado Rodolfo Sancho para el citado diario. "Me han pedido dinero muchas personas. Yo nunca he ofrecido dinero. Mis representantes legales hicieron las transferencias porque era un testigo para la causa", ha explicado.

El actor ha asegurado que mucha gente se ha puesto en contacto con ellos durante el proceso judicial, pero que, "todo lo que no era fiable, quedó fuera" . Sin embargo, este hombre pasó el filtro. Tanto Rodolfo como el resto del equipo veían la declaración del testigo como una oportunidad para reforzar la versión que Daniel Sancho y su entorno defendían desde el inicio del juicio: que el hijo del actor había matado al cirujano colombiano en defensa propia después de que este intentara agredirlo sexualmente.

Reconoce que sus abogados tuvieron acceso al documento de la denuncia que el posible testigo había puesto contra Edwin Arrieta por abusos sexuales, y que, por este motivo, quisieron contar con él. Y ha explicado que "a todas las personas que han participado en el proceso se les han tenido que sufragar los gastos. Él era como todos".

"Quiero dejar claro que es una falacia que yo haya podido comprar a nadie. Ni a testigos, ni al juez ni al fiscal. Quienes sugieren esto mienten y ensucian mi imagen", ha zanjado Rodolfo.

Hace pocos días concluyó el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta y el juez ha fijado para el próximo 29 de agosto la fecha de la lectura de la sentencia. Después de casi un mes de declaraciones, el juicio contra Daniel Sancho ha llegado a su fin y la acusación sigue manteniendo que hubo premeditación en el asesinato. Ahora tan solo queda saber qué decide el juez.

