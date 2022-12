El rey Carlos III homenajea a su madre, la reina Isabel II, en su primer discurso navideño

Este mediodía ha tenido lugar el primer discurso de navidad del rey Carlos III. En él ha recordado a su difunta madre y ha reconocido "el estado de gran ansiedad y las penurias" con las que viven los británicos. El discurso ha tenido lugar en la Capilla de San Jorge, uno de los escenarios más simbólicos para la familia real, ya que en él se han llevado a cabo los acontecimientos más importantes.

Tras elogiar "el amor" y "la ausencia" de aquellos que ya no están, el monarca ha ensalzado a los servicios públicos, como los cuerpos de emergencia, que han trabajado "incansablemente" para mantener a la población británica "a salvo", haciendo alusión también a los servicios de seguridad, los docentes y el personal sanitario.

Una Navidad de luto

Estas navidades no serán las mejores para la familia real británica, ya que hace tan solo tres meses que la reina Isabel II fallecía y era su hijo Carlos quien pasaba a ocupar su legado. Aunque todavía no ha sido coronado como rey –evento que tendrá lugar el 6 de mayo de 2023–, ascendió al trono dos días después de la muerte de su madre, tal y como marca el protocolo. Además, los problemas que envuelven a los duques de sussex con la corona británica parecen no cesar, por lo que no ha sido un año un tanto difícil.

Desde su coronación, el monarca ya ha realizado varios actos oficiales, pero el más importante ha tenido lugar hoy, donde se ha enfrentado a su primer discurso de Navidad. Este momento es uno de los más esperados por los británicos, ya que es una tradición que la reina mantuvo a lo largo de su extenso reinado. Por ello, Carlos III lleva preparando el discurso, junto a su equipo, con meses de antelación.

En sus palabras también ha querido dedicar una palabras a las organizaciones benéficas y a aquellos ciudadanos solidarios que ayudan a personas sin hogar, especialmente en momentos de "gran ansiedad" por las graves crisis que sufre el mundo: la guerra, el hambre o los desastres climáticos. Durante el discurso también se han podido ver varias imágenes de Carlos III durante un acto en la localidad de Luton, donde inauguró el mes pasado el templo sijh Guru Nanak Gurdwara, imágenes con las que se ha querido resaltar el respeto del monarca por las demás creencias.

Todo debía salir bien, ya que todo el mundo estaba expectante a su primer discurso. Sin embargo, el momento no se ha emitido en directo, ya que fue grabado el pasado 13 de diciembre en el lugar donde se celebró el funeral de la reina Isabel II.

El vídeo puede volver a verse desde el canal oficial de YouTube de la Casa Real británica.