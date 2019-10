Retiran de lote de polvos para bebés con restos de amianto en Estados Unidos

Más información Comunicado de la empresa Johnson&Johnson

La empresa farmacéutica Johnson&Johnson ha retirado un lote de producto contaminado con amianto en Estados Unidos. Esta comunicación ha desplomado sus acciones en Wall Street que han disminuido en un 3,87%.

Johnson&Johnson ha matizado que se trata de una sola botella de polvos talco para bebé y se está investigando si había sido previamente manipulada o es una falsificación, según afirman en su comunicado oficial.

La empresa americana afronta miles de demandas de usuarios que afirman que sus productos con talco les provocaron cáncer. Unos tipos de cáncer asociados directamente a la exposición a amianto. La entidad ha reiterado que numerosos estudios niegan contaminación por amianto en sus productos y descartan que provoquen cáncer. Sin embargo, el diario "The New York Times" demostró en 2018 que ejecutivos de la compañía fueron conscientes durante años del riesgo de contaminación del talco con amianto y no informaron a los clientes. Asimismo, la entidad se enfrenta a la justicia por su vinculación con la crisis por el consumo de opiáceos en Estados Unidos.