La sobrecogedora situación de una niña tras 7 años encerrada en casa sin ver la luz del exterior

Una niña de ocho años ha visto por primera vez la luz del mundo exterior. Pasó siete años encerrada casa de sus abuelos junto a su madre. Ha ocurrido en la ciudad alemana de Attendorn, de unos 25.000 habitantes. Desapareció en 2015 cuando tenía 18 meses.

Pese a no presentar signos de desnutrición o maltrato físico, los músculos de la menor se muestran gravemente subdesarrollados. La niña de ocho años no vio la luz del día desde que era muy pequeña. Medios locales informan que se encontraba tan débil, que no podía ni subir las escaleras por sí misma.

El diario alemán 'Bild' ha informado que la pequeña nunca fue a la escuela. El padre de la niña retenida afirmó haber visto a la madre en la localidad de Attendorn varias veces en septiembre de 2015 después de decir que se había mudado a Italia. El hombre acudió a las autoridades y los agentes acudieron a la casa a interrogar a los abuelos de la pequeña, Sin embargo, nunca pudieron entrar en el domicilio.

Gracias a un aviso anónimo en julio de este año, la Policía comenzó a investigar varias informaciones de que la niña estaba cautiva en la casa de sus abuelos. En septiembre, las autoridades italianas confirmaron a funcionarios alemanes de bienestar juvenil que la madre jamás se mudó a Italia. Tras la revelación, los agentes registraron la vivienda y encontraron a la niña.

"El 23 de septiembre de este año, la oficina de bienestar juvenil del distrito de Olpe y la policía entraron en una casa en Attendorn y tomaron la custodia de una niña de ocho años que vivía allí", explicó el fiscal general local, Patrick Baron von Grotthuss.

En caso de declararla culpable de mantener a su hija en cautiverio, la madre se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de prisión. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido en el municipio alemán, todavía no se han presentado cargos contra la madre ni contra los abuelos de la niña de siete años liberada.

En una familia adoptiva

La pequeña que no recordaba haber visto nunca la luz del sol se encuentra temporalmente con una familia de adopción. Se encuentra bajo observación médica y psiquiátrica. No conoce a su padre. Podrían reencontrarse en caso de darle la custodia.