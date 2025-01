El príncipe Harry negocia un acuerdo con el imperio de Rupert Murdoch

Para sorpresa de muchos, el inicio del juicio por la demanda del príncipe Harry contra la rama británica del imperio editorial de Murdoch se ha retrasado debido a las conversaciones para un posible acuerdo extrajudicial, a pesar de que el duque de Sussex parecía decidido a arriesgarlo todo. De hecho, ayer solicitaron al juez una reunión privada, sin la prensa presente, para explicar mejor qué estaba bloqueando el acuerdo, pero el juez se negó a reunirse en "secreto".

El príncipe Harry y el exlíder adjunto del Partido Laborista Tom Watson han demandado a News Group Newspapers (NGN) por acusaciones de recopilación ilegal de información. NGN, que también publicaba el ahora desaparecido News of the World, niega que se haya producido ninguna actividad ilegal en The Sun.

El juicio se retoma hoy por la mañana

Hoy será un día crucial, ya que el juez ha presionado para que el proceso comience y se aclare si el duque de Sussex ha logrado un acuerdo o no. Las partes deben acelerar las conversaciones debido a la urgencia y al enfado del juez, quien las acusó de estar perdiendo tiempo.

Esto es importante porque, en teoría, Harry había convertido en su misión de vida combatir los abusos de un sector de la prensa, y un acuerdo extrajudicial se consideraba la opción más improbable. La decisión del juez de continuar con el juicio ha sido respondida con una apelación por parte del equipo legal de Harry y del grupo de Murdoch, NGN.

El juicio ante el Tribunal Supremo, que podría durar hasta 10 semanas, se reanudará hoy a las 11 de la mañana, lo que ha otorgado más tiempo a las partes para negociar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com