El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha viajado hoy a Bruselas para participar en la cumbre UE-Turquía, coincidió por vez primera con el presidente de Francia, François Hollande, tras los atentados de París. La cumbre entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía pretende coordinar la gestión de la crisis de los refugiados.

Rajoy ya había mantenido una conversación telefónica con Hollande tras esos atentados y le garantizó la total colaboración de España en la lucha contra el terrorismo yihadista. Sin embargo en el día de hoy no intercambiaron palabra acerca de la lucha contra el Daesh. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado además que tampoco prevén hacerlo mañana en la cumbre en la que coincidirán en París.

Rajoy, en declaraciones a los periodistas al término de la cumbre UE-Turquía que se ha celebrado en Bruselas, ha informado de que Hollande ha estado muy poco tiempo en la reunión porque mañana comienza la cumbre del cambio climático en París y, por ello, solo se han saludado.

Ha recordado que él ya había conversado telefónicamente con Hollande tras los atentados de París, así como con el primer ministro francés, Manuel Valls. "Pero hoy no hemos hablado de ese asunto ni de ningún otro", ha insistido Rajoy, quien ante la pregunta de si aprovechará la cumbre de París para una conversación más tranquila ha explicado que no tiene prevista ninguna reunión bilateral "y me temo", ha dicho, "que el señor Hollande tampoco".

Al respecto, ha subrayado: "Esas cosas no se hacen así, en reuniones del cambio climático". Pero ha aclarado: "En todos los lugares en los que estamos luchando contra el Daesh lo hacemos con el apoyo del Parlamento. Por eso, las decisiones que tome sobre ese asunto no van a ser precipitadas, sino que tienen que ser como todas las que hemos tomado, bien pensadas, dentro de un plan conjunto, llevadas al Parlamento y antes habladas con el conjunto de los partidos".

El presidente del Gobierno ha insistido en que España es un país que en la lucha contra el terrorismo lleva brindando apoyo y actuando desde hace mucho tiempo y, en concreto, contra el Daesh. Así, ha señalado que hace poco visitó en Turquía a los 150 militares españoles allí desplegados al frente de una batería antimisiles muy cerca de la frontera de Siria.

Además, ha recordado que España está en Mali, la República Centroafricana, Somalia e Irak. "España no con discursos, sino con hechos y desde hace mucho tiempo como sabe el conjunto de los españoles, tanto dentro de España, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad están actuando con eficacia, como fuera, es uno de los países que está en cabeza de la lucha antiterrorista", ha recalcado.

La cumbre de hoy centró su atención en la relación UE-Turquía ante la crisis de los refugiados. Turquía, a quien la UE ofrece una ayuda de más 3.000 millones de euros para gestionar este problema, acoge a más de dos millones de refugiados del conflicto sirio y se ha convertido en uno de los principales países de tránsito de los refugiados y emigrantes irregulares que intentan llegar a Europa.