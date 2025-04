Le lanzamos una pregunta muy concreta a ChatGPT: "¿Quién va a ser el nuevo papa?". Y su respuesta también es clara: "Nadie lo sabe. Ni tú, ni yo, ni los cardenales que lo van a elegir". La inteligencia artificial es sincera, sí, pero también tira de ese humor tan suyo: "Solo lo sabe el Espíritu Santo, si te fías del dogma. O los tejemanejes vaticanossi eres más de leer entre líneas como en una novela de Dan Brown".

Insistimos un poco más y, por fin, conseguimos un listado con los cardenales que, según la IA, más van a sonar en el cónclave. La verdad es que no es nada muy sorprendente, son los nombres que más estamos escuchando estos días: Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle y Peter Turkson.

Además, asegura que la incertidumbre será total hasta el último momento: "La elección depende de equilibrios internos, geopolítica e, incluso, de cómo esté el clima entre cardenales ese día (literal y figuradamente), así que todo puede pasar".

La quiniela de ChatGPT

Pero no nos vamos a quedar con estas conclusiones tan políticamente correctas. Seguimos exprimiendo al chat. Ahora, con una nueva fórmula: "Haz una quiniela papal con probabilidades". Y en menos de cinco segundos, dicho y hecho. Tenemos una propuesta más sólida y seria, con porcentajes y hasta comentarios elaborados por el chat sobre cada candidato. Estas son sus apuestas:

Pietro Parolin | 25% probabilidades. El favorito del establishment . Un tecnócrata con sotana.

El favorito del . Un tecnócrata con sotana. Luis Antonio Tagle | 20%. Joven, carismático, global south. Francisco vibes .

Joven, carismático, global south. Francisco . Matteo Zuppi | 18%. Progresista suave. Francisco pero con espresso y focaccia.

Progresista suave. Francisco pero con espresso y focaccia. Peter Turkson | 10%. El símbolo potente. Pero suena desde hace demasiado tiempo...

El símbolo potente. Pero suena desde hace demasiado tiempo... Jean-Claude Hollerich | 8%. Jesuita europeo con flow sin escándalos. Pero poco conocido.

Jesuita europeo con sin escándalos. Pero poco conocido. Marc Ouellet | 5%. Conservador diplomático. Pero... 80 años, bro .

Conservador diplomático. Pero... 80 años, . Christoph Schönborn | 4%. Intelectual y teólogo top. Pero ya huele a jubilación.

Intelectual y teólogo top. Pero ya huele a jubilación. Candidato sorpresa | 10%. ¡Habemus Papam!... ¿Quién es este tío? (reacción clásica).

El candidato sorpresa

Según la quiniela de ChatGPT, hay un 10% de probabilidades de que el futuro papa sea un "candidato sorpresa". Y explica que suele ser "el tapado", el clásico cardenal poco conocido "que sale del cónclave como si fuera un fichaje sorpresa del mercado de invierno".

Esto no es ninguna tontería, recordemos que en 2013, Francisco también fue "la sorpresa". No estaba en las apuestas de nadie, no era de los favoritos y acabó siendo el elegido.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com