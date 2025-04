Estos son los candidatos a suceder al papa Francisco al frente del Vaticano

Tras la muerte este lunes del papa Francisco toca proceder a la celebración del congreso del Vaticano para escoger al nuevo Santo Padre.

Tenemos que esperar a la conocida como fumata blanca, pero hay nombres que ya se barajan. Tal y como publica una plataforma que se especializa en seguir los procesos dentro del vaticano, son varios los cardenales que se perfilan como candidatos para suceder a Francisco. Y son estos:

Matteo Zuppi

Es un arzobispo de Bolonia, Italia. Tiene 69 años y se ha convertido en una de las figuras más destacadas dentro de la Iglesia Católica en Italia.

Licenciado en Literatura y Filosofía, ingresó después en el seminario para acabar siendo ordenado sacerdote en 1981. El propio Francisco I lo nombró arzobispo de Bolonia en 2015, y lo elevó a cardenal en 2019.

Está ligado a un movimiento contrario a Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Lega italiana. Está a favor de bendecir a las parejas homosexuales y de la comunión a los divorciados. No es contrario a que el celibato sacerdotal sea opcional y no obligatorio.

Robert Sarah

Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, es originario de Guinea y tiene 79 años.

Tras la independencia de Guinea natal, pudo regresar al país, para acabar siendo ordenado sacerdote en 1969. Con 34 años se convirtió en el obispo más joven del mundo, al ser nombrado arzobispo de Conakry. Su nombre estuvo en la lista negra del dictador Ahmed Sékou Touré. Es muy activo en las redes sociales.

Luis Antonio Tagle

Originario de Manila, en Filipinas, tiene 67 años. Actualmente ocupa el cargo de Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Es uno de los rostros más carismáticos de la Iglesia asiática. Juan Pablo II lo nombró obispo de Imus y Benedicto XVI, arzobispo de Manila en 2011.

Se ha pronunciado firmemente contra el aborto y la eutanasia, pero se opone a un lenguaje severo contra la homosexualidad. Habla inglés e italiano con fluidez, y tiene conocimientos de francés, coreano, chino y latín. Es un defensor de la encíclica medioambiental del papa Francisco y considera necesario debatir acerca del celibato clerical. No se ha pronunciado claramente en contra de la ordenación de mujeres, formó parte de un comité del Vaticano que determinó que si bien existía un ministerio de diaconisas.

Malcolm Ranjith

Nacido en Polgahawela, Sri Lanka, tiene 77 años y ejerce como Arzobispo Metropolitano de Colombo. Su trayectoria destaca por su trabajo en diálogo interreligioso en una región marcada por la diversidad cultural.

Fue ordenado sacerdote por el papa Pablo VI en 1975 y en 1995, Juan Pablo II lo nombró obispo de Ratnapura.

En 2001 fue enviado a Roma como secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de las Obras Misionales Pontificias de Ayuda y pese a carecer de formación diplomática, fue nombrado nuncio apostólico en Indonesia y Timor Oriental, y elevado a arzobispo.

Al igual que Luis Antonio Tagle, habla diversos idiomas.

Pietro Parolin

Oriundo de Schiavon, Italia, tiene 70 años y es el actual Secretario de Estado del Vaticano. Considerado uno de los hombres más poderosos de la Curia romana, es valorado por su diplomacia, su cercanía con el Papa Francisco y su experiencia en asuntos internacionales.

Hijo de padres trabajadores y católicos practicantes, con 14 años entró en el seminario de Vicenza. Fue ordenado a los 25 años y optó por formarse para el servicio diplomático del Vaticano. Fue muy criticado por los acuerdos secretos entre la Santa Sede y China, pero también por otros temas, entre ellos por su implicación en una trama de compraventa de inmuebles de lujo en Londres. La mayor parte de su trayectoria ha estado vinculada con la diplomacia y la administración.

Pietro Parolin está abierto a discutir la cuestión del celibato obligatorio y recibió con cautela la declaración de la doctrina que permite la bendición de parejas homosexuales, aunque insistiendo en que en la continuidad también ha de haber progreso.

Pierbattista Pizzaballa

Patriarca latino de Jerusalén, ha sido una figura clave en el complejo contexto político y religioso de Tierra Santa. De origen italiano, su trabajo al frente de la comunidad católica en la región lo ha convertido en una voz de equilibrio en medio de tensiones históricas.

Fue elevado a cardenal en 2023 por el papa Francisco. Se conoce poco sobre sus posiciones, porque rara vez se mete en cuestiones polémicas.

Su corta experiencia como cardenal lo colocan en una postura compleja en la actualidad, aunque parece que podría ser un candidato destacado en el futuro.

Péter Erdó

Nació en Budapest, Hungría, y es Arzobispo Metropolitano de Esztergom-Budapest. Tiene una sólida reputación como teólogo. Representa el ala más intelectual y tradicional del episcopado europeo y ha sido presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa.

Willem Eijk

Nació en Duivendrecht. Es arzobispo metropolitano de Utrecht, Países Bajos, y es también médico y bioeticista. Su firme defensa de la doctrina católica lo ha convertido en un destacado representante del pensamiento conservador dentro de la Iglesia en Europa Occidental.

En 1999 fue ordenado obispo y en 2007, Benedicto XVI lo eligió arzobispo metropolitano de Utrecht; tres años después, fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal neerlandesa.

Es un cardenal ortodoxo y su experiencia como médico lo ha llevado a abordar cuestiones sobre la vida y la muerte, como la eutanasia y la fertilización in vitro. Descarta la ordenación de mujeres en el sacerdocio al considerar que no debe cambiarse esta tradición por presiones sociales o culturales. Cree que las relaciones homosexuales no pueden ser bendecidas por ser contrarias al orden de la creación de Dios.

Fridolin Ambongo Besungu

Arzobispo de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, es uno de los líderes más influyentes del catolicismo africano. Comprometido con la justicia social y la paz en su país, su voz ha resonado en temas de pobreza, ecología y derechos humanos.

Anders Arborelius

Nació en Sorengo, Suiza, pero nacionalizado sueco. Es el primer cardenal de Suecia y actual Obispo de Estocolmo. Su nombramiento fue histórico para la Iglesia en los países nórdicos, donde ha trabajado en la integración del catolicismo en una sociedad secularizada.

Charles Maung Bo

Arzobispo de Yangon, ha nacido en Monhla, Myanmar. Es una de las voces más activas en la defensa de los derechos humanos en Asia.

Fundador de la Congregación de los Hermanos y Hermanas de San Pablo, fue nombrado arzobispo de Rangún en 2003. Fue elevado a cardenal en 2015 por el papa Francisco, con quien mantiene una relación cercana. No está a favor de ordenar mujeres, ni de que el celibato sea opcional para los sacerdotes ni tampoco de bendecir a parejas homosexuales. Ha sido criticado por ser demasiado diplomático.

Jean-Marc Aveline

Nació en Argel (Argelia) y actualmente es el Arzobispo Metropolitano de Marsella, Francia. Cuenta con una destacada trayectoria académica y pastoral. Se ha implicado en el diálogo interreligioso en un contexto multicultural y complejo como el del sur de Francia.

