El papa Francisco reconoce haber ido al psiquiatra en una entrevista póstuma: “Durante seis meses, una vez por semana la consultaba”

En febrero de 2018 el papa Francisco concedió una entrevista al periodista argentino Nelson Castro para su libro La Salud de los papas. Un libro sobre salud mental que el mismo Francisco le había pedido que escribiera. Pero durante su entrevista el pontífice le pidió a Castro que no difundiera los audios de esa conversación hasta el día de su fallecimiento. Durante casi una hora, hablaron sobre su salud mental y sobre el tratamiento psicológico que había recibido el papa.

Cuando el periodista le pregunta si había recibido tratamiento psicológico, él responde: “No, psicoanalizar no. Durante seis meses, cuando era provincial, que era un momento muy difícil cuando estaba el tiempo de la dictadura, rescatar gente… Todo eso que ya se sabe porque es público. Había cosas que no sabía manejar bien”

"Fueron seis meses que me ayudaron muchísimo"

Afirma que su psiquiatra le ayudó a sobrellevar muchas situaciones estresantes en su vida: “Fui a ver a una señora, una gran mujer, que me había ayudado con algunos test de los novicios. Entonces, durante seis meses, una vez por semana la consultaba. Fueron seis meses muy útiles, que me ayudaron muchísimo. En ese momento me ayudó a clarificar ciertas cosas, ciertos mecanismos, ciertos miedos”

Sobre la ansiedad, comenta que la ha sufrido anteriormente y que puede identificar: “Cuando veo que viene la ansiedad”. Y que la ha conseguido dominar: “He logrado no dejarla entrar. Para mí es peligrosísimo dejarnos llevar por la ansiedad. No es que sea ansioso, sino cuando viene la ansiedad o cuando viene el espíritu de tristeza que lo tira abajo a uno porque no puede resolver un problema o porque se le murió alguien querido. Hay que estar atento con las neurosis, son parte constitutiva de la persona” afirma Bergoglio.

La neurosis es un tema que solía interesar a Bergoglio, por lo que Castro le pregunta cómo la vive él y el pontífice responde: “Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Con la neurosis avanza todo rápido, ¿no? No, frénate. “Festina Lente” decían, apúrate despacio. Y uno la va conociendo”.

Sus preocupaciones más íntimas

Además destaca la importancia de la salud mental en la iglesia: “Creo que todo sacerdote debe saber algo de la psicología humana. A veces algunos saben por sabiduría natural, porque son sabios. Pero estudiar psicología hoy en día, es necesario para el pastorado”.

También confiesa que entre sus preocupaciones se encuentran: "El dolor ajeno, cuando leo las noticias. Chicos que están muriendo de hambre y en países que podrían solucionar el problema. A mi el problema de los niños me toca mucho y el problema de los ancianos también".

Y desvela como fue la elección de su nombre como pontífice: "Hummes se me acercó, me besó y me dijo: "No te olvides de los pobres. Y yo me quedé pensando ahí, pobres, pobres, paz... San Francisco".

