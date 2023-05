¿Quién son la Legión Libertad de Rusia? El grupo contrario a Putin y que reivindica la incursión en Bélgorod

El gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, ha acusado este lunes a las Fuerzas Armadas de Ucrania de haber lanzado durante el fin de semana varios ataques sobre esta región fronteriza que se han saldado con al menos ocho heridos.

La región de Belgorod ha sido objetivo en varias ocasiones de ataques procedentes del lado ucraniano, tal y como denuncian las autoridades rusas, las cuales han decretado el nivel alto de amenaza terrorista y el estado de emergencia en quince localidades fronterizas.

La situación es confusa en la ciudad. Moscú asegura que soldados ucranianos han entrado y atacado en territorio ruso. Mientras, Kiev asegura que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo y miembros de la Legión Libertad de Rusia (LSR), un grupo opositor a Putin, que combate junto a las tropas ucranianas, reivindican estos ataques.

"¡Habitantes de las regiones fronterizas! Quédense en casa, no se resistan y no tengan miedo: no somos sus enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, no tocamos a los civiles y no los usamos para nuestros propios fines. ¡La libertad está cerca!", han escrito en su perfil de Telegram.

Este grupo difundió un vídeo llamando a los rusos a luchar por una Rusia libre de Putin. "Somos rusos como tú. Nos distinguimos únicamente por el hecho de que ya no quisimos justificar las acciones de los criminales en el poder y tomamos las armas para defender nuestra y vuestra libertad. La legión regresa a casa", compartieron en un mensaje.

La situación en Bajmut

Eso ocurre en suelo ruso. En el frente, ambos bandos se contradicen sobre la situación de Bajmut. El jefe de los mercenarios Wagner dice que ya controlan la ciudad, pero para los analistas militares, esa supuesta victoria podría convertirse en una trampa para las tropas del Kremlin.

"Nuestras tropas en Bajmut controlan algunas infraestructuras y la zona de viviendas del área de Litak (suroeste). Los combates continúan", dijo Hanna Malyar, viceministra de Defensa ucraniana, en su canal de Telegram.

Mientras, la televisión pública rusa comparó la conquista del bastión ucraniano con la toma de Berlín en 1945 por el Ejército soviético y arengó a las tropas rusas a seguir avanzando en el Donbás, optimismo que no comparten los blogueros militares rusos, conscientes de que se trata de una victoria simbólica, pero pírrica, dado el alto coste de casi diez meses de combates.

Tras lograr el objetivo militar marcado en rojo desde mediados de 2022, el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, aseguró que sus unidades se retirarán de Bajmut antes del 1 de junio.