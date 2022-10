Lo que Trump quiso y no pudo hacer: despedir a su hija Ivanka y a su yerno, bombardear laboratorios de drogas...

Maggie Haberman entrevistó en 3 ocasiones a Donald Trump y recogió testimonios de hasta 200 fuentes de su entorno para escribir la última biografía del expresidente norteamericano que acaba de ver la luz.

Muchas han sido las líneas que se han escrito sobre Trump, resulta difícil llamar la atención de los espectadores en base a alguna de sus hazañas, sin embargo 'Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America' parece destacar "por la calidad de las observaciones sobre el carácter de Trump más que por sus noticias", según palabras de Joe Klein, el autor de la reseña.

Entre esas observaciones hay algunas que han cabreado significativamente al exmandatario que acusa a Haberman de "inventarse muchas historias". Un ejemplo, que diga que quiso despedir a su hija Ivanka y a su yerno Jared Kushner como asesores de la Casa Blanca.

Según se relata en esta biografía, Trump a golpe de Twitter estuvo casi a punto de publicar en la red social que tanto su hija como su yerno estaban despedidos pero el entonces jefe de gabinete John Kelly y el entonces abogado de la Casa Blanca Don McGahn lo convencieron para que al menos hablase con ellos. Trump niega todo y asegura que "nunca" se le "pasó por la cabeza".

También rechaza que tirase documentos por el retrete y que después los empleados encontrasen el retrete obstruido con papel impreso. Son varias las excentricidades que se relatan como que habría estudiado la posibilidad de bombardear laboratorios de drogas en México o buscar por todos los medios la forma de anular las elecciones de 2020.

Haberman defiende que Trump temió seriamente por su vida tras contagiarse de coronavirus. Tony Ornato era el encargado del procedimiento para garantizar la continuidad del gobierno si el presidente fallecía.