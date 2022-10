Putin asciende a coronel general a Kadirov, el líder checheno que pidió el uso de armas nucleares

La guerra sigue destruyendo ciudades en Ucrania y el dirigente checheno, Ramzan Kadirov, solicitó hace unos días el uso de armas nucleares "de baja potencia" durante la guerra ruso-ucraniana porque consideraba que se debían de tomar "medidas más radicales" hasta el punto de "declarar la ley marcial en los territorios fronterizos".

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ascendido a coronel general de las Fuerzas Armadas a Kadirov, que ahora ocupará el tercer puesto más alto en el escalafón militar ruso.

"El presidente me ha concedido el rango de coronel general. Vladímir Vladímorich (patronímico de Putin) me lo comunicó personalmente y me felicitó por ello", anunció en Telegram. Además, Kadirov ha querido mostrar sus agradecimiento al comandante jefe por valorar los servicios prestados: "Prometo que no defraudaré", dijo.

Kadirov envía a sus hijos a la guerra en Ucrania

El dirigente de anunció que enviará a sus hijos de 14, 15 y 16 años al frente ucraniano. "El objetivo de cualquier padre es inculcar en sus hijos el temor de Dios y enseñarles a proteger a la familia, al pueblo, a la Patria", expresaba en Telegram. "Pronto irán a la línea del frente y estarán en las secciones más difíciles", añadía.

Kadirov también ha asegurado que sus hijos están "listos" para usar sus habilidades porque comenzaron el entrenamiento militar "desde muy temprano".

Rusia se anexiona 4 territorios

Tras unos referéndums considerados "ilegales" por la comunidad internacional, Vladimir Putin y el Parlamento ratificaron la anexión a Rusia de cuatro territorios ucranianos: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Las votaciones se celebraron durante varios días y afirman que alrededor del 90% de los votos dijo 'sí' a la anexión rusa.