El avión Embraer E190AR de Azerbaijan Airlines se encontraba en su intento de aterrizar en Grozny, Chechenia, cuando se produjo el accidente que se cobró la vida de 38 personas. Cuando el control de tierra le dice que "realice la órbita izquierda", la cabina de vuelo respondió: "¡No puedo ejecutar, se ha perdido el control!". Dos minutos después, a las 8.19h, uno de los pilotos añade: "No puedo mantener 150, tenemos alta presión en la cabina". Según las transcripciones de las comunicaciones entre la tripulación y el control de tráfico aéreo, el piloto envió su último mensaje a las 8:20h, diciendo: "A la izquierda 360, mi avión está perdiendo el control". Solo dos minutos después, a las 8:22h, la tripulación reportó un fallo hidráulico y un deterioro generalizado del avión. A las 8:24h, el avión desapareció del radar durante más de 30 minutos antes de reaparecer cuando intentaba aterrizar en Aktau, Kazajistán, donde finalmente se estrelló.

Sospechas de un ataque con misiles de defensa aérea

En los días posteriores al accidente, han comenzado a circular informaciones que apuntan a un posible ataque por parte de las fuerzas leales a Ramzan Kadyrov. Según el canal de Telegram VChK-OGPU, que está vinculado a los servicios de seguridad rusos, los sistemas de defensa aérea Pantsir-S1 desplegados en la región de Chechenia, habrían disparado un misil que dañó la aeronave. Este impacto fue confundido inicialmente por la tripulación con una colisión con una bandada de pájaros.

Las pruebas obtenidas sugieren que el misil podría haber sido disparado a unos 18 kilómetros al norte del aeropuerto de Grozny, en el distrito de Naursky, a una altitud de 2.400 metros. De acuerdo con la información filtrada, unidades militares que operan en esa área, incluidos sistemas de defensa aérea, habrían sido responsables de este ataque. Los Pantsir-S1 son conocidos por ser sistemas de misiles de defensa aérea de corto alcance, los cuales podrían haber derribado la aeronave.

Las contradicciones en las versiones oficiales

El canal de Telegram también reveló que el impacto en el avión no fue causado por un dron, como inicialmente sugirieron algunos medios rusos. "Una colisión con un UAV (vehículo aéreo no tripulado) de ataque no habría dejado agujeros de metralla en un avión civil. En cambio, habría destruido la aeronave inmediatamente", argumentaron los periodistas. Además, el sistema de rastreo de vuelos Flight Radar 24 mostró que el avión desapareció del radar poco antes del accidente, lo que refuerza la hipótesis de que la aeronave fue víctima de un ataque de misiles.

El cierre de aeropuertos y las restricciones a la investigación

El incidente también ha estado marcado por la falta de cooperación en la investigación. Kazajistán, donde ocurrió el accidente, negó a Rusia y Azerbaiyán el permiso para participar en la investigación oficial. Según miembros de la comisión de investigación de Kazajistán, el país estaba recopilando pruebas y acceso a la caja negra para esclarecer los hechos.

Los detalles revelados también indican que el cierre de los aeropuertos debido a amenazas de drones o misiles, conocido en Rusia como el "plan alfombra", pudo haber jugado un papel clave en el desastre. Durante este período, las autoridades rusas implementaron procedimientos para cerrar los espacios aéreos y evitar vuelos en ciertas áreas, aunque el avión de Azerbaijan Airlines fue autorizado a intentar aterrizar en Grozny. Sin embargo, el control de tráfico aéreo lo prohibió en el último momento. La tripulación, según los pasajeros, hizo dos intentos más de aterrizar, después del último de los cuales algo explotó cerca del avión.

El análisis de los daños sufridos por el avión, los testimonios de los pasajeros y las evidencias obtenidas sugieren que el avión no fue víctima de un accidente común. El impacto de metralla en la aeronave indica que fue alcanzada por un misil, posiblemente disparado desde un sistema de defensa aérea bajo el control de fuerzas relacionadas con Kadyrov.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com