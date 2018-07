Prohíben a dos indios escalar el Everest por falsificar unas fotos en las que decían que ya lo habían escalado

El Gobierno de Nepal ha decidido prohibir a una pareja india escalar el Everest durante los próximos diez años por haber falsificado unas fotos en las que afirmaban que lo habían escalado anteriormente, una pena que se suma al descrédito por su manipulación.

Además de que no podrán volver a practicar montañismo en una década en el país del Himalaya, el Gobierno ha anulado los certificados que les dio tras haber supuestamente coronado el techo del mundo y que hace tres meses exhibieron orgullosos, según ha explicado el director general del Departamento de Turismo de Nepal, Sudarshan Prasad Dhakal, órgano que decidió el castigo.

Dinesh y Tarakeshwari Rathod pregonaron en mayo en una rueda de prensa en Katmandú que eran la primera pareja india en subir los 8.848 metros de la montaña más alta del planeta. Pero poco después varios montañeros denunciaron que las fotos en la cima que la pareja había exhibido para demostrarlo, eran falsas y el Gobierno abrió entonces una investigación. "Hemos decidido imponer diez años de prohibición en base a la recomendación del comité de investigación", indicó Dhakal.

La pareja de falsos héroes, policías de profesión, se ha librado de un mayor castigo por ser indios, ya que las leyes nepalíes prevén además para estos casos que no se les deje ni siquiera entrar en el país en cinco años. "Pero al ser indios, no necesitan sacar ningún documento para entrar en Nepal y no es posible parar a ningún indio para que no venga. Por lo tanto, no tenía sentido imponer esa prohibición", advirtió Dhakal.

Los que se han librado también de una posible sanción, al menos por ahora, son los dos guías de alta montaña, Furba Sherpa y Fursemba Sherpa, que se sospecha que ayudaron a la pareja en su montaje, ya que todavía están siendo aún investigados, según el Departamento de Turismo. Los alpinistas indios afirmaron haber hecho cumbre el 23 de mayo, pero un escalador de su país, Satyarup Siddhantha, les dejó poco después en evidencia tras descubrir que habían recurrido a un programa informático de tratamiento fotográfico para poner sus caras sobre unas imágenes suyas en la cima.

Siddhantha destapó el engaño y desató una cascada de denuncias, con las que otros ocho montañeros demostraron que no coincidía ni la hora de la supuesta hazaña con la elevación del sol y la sombra que mostraban las imágenes, ni el día soleado en que reclamaban haberla logrado, ya que aquella jornada reinaba mal tiempo en el Everest.

Los que sí han puesto de verdad un pie en la cumbre son otros 400 escaladores desde que el pasado 11 de mayo una expedición de sherpas nepalíes reabrió la ruta, que estaba cerrada desde la avalancha que en 2014 causó la muerte a 16 guías. Los sherpas ascendían por primera vez desde entonces y después de que el terremoto de 2015 provocara una avalancha en el campo base del Everest en la que fallecieron 19 de los cerca de 9.000 muertos que ocasionó el seísmo en Nepal.