La primera ministra de Dinamarca responde a las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, reunió a los dirigentes de los partidos daneses el pasado jueves para informarles de las medidas adoptadas tras las declaraciones de Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos manifestó sus intenciones de anexionarse Groenlandia, sin descartar una intervención militar.

Estas declaraciones generaron sorpresa y escepticismo entre los líderes europeos. Debido a esto, la primera ministra danesa reunió a los jefes de los partidos parlamentarios daneses. "Hemos propuesto una conversación entre nosotros. No creo que ocurra nada concreto hasta que el presidente electo se instale", ha aclarado.

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, ha confesado que no cree las afirmaciones dichas por el republicano. "Creo que hay que tomar muy en serio a Trump, pero no necesariamente al pie de la letra", ha asegurado, remarcando que no tienen razones para creer que la anexión forzada ocurra.

A su vez, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, ha declarado: "Vamos a invertir en reforzar nuestra capacidad de controlar todo lo que ocurre en el Ártico. Durante muchos años hemos descuidado las inversiones necesarias en nuestros barcos y en los aviones".

Trump ya tenía Groenlandia en el punto de mira

Donald Trump, que asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, ha dejado entrever en numerosas ocasiones sus deseos expansionistas.

En 2019, el presidente electo declaró que quería comprar Groenlandia, propuesta que fue tildada de "absurda" por la primera ministra danesa.

Actualmente, en declaraciones recogidas por el medio local TV2, Frederiksen ha reiterado que "Groenlandia pertenece a los groenlandeses" y que, por consiguiente, no está ni estará nunca a la venta.

Situación actual de Groenlandia

Groenlandia es una isla y un territorio danés autónomo de 57.000 habitantes. Existe un movimiento local que lucha por obtener soberanía, pero siguen dependiendo financieramente de Dinamarca.

Su situación geográfica la convierte en un punto de interés para el resto de potencias, siendo considerada como el centro del mundo. A esto, se suma la gran cantidad de recursos naturales que proliferan en la isla.

Estados Unidos tiene una notoria presencia en la isla. Desde una base militar, enormes reservas minerales y petrolíferas sin explotar.

Países que apoyan la soberanía de Groenlandia

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha comunicado que no cree que Donald Trump vaya a tomar "por la fuerza" la isla, asumiendo sus declaraciones a que Washington actuará si otros actores internacionales intentan ganar presencia en Groenlandia.

Durante una rueda de prensa, Meloni ha insistido en que las declaraciones de Trump iban dirigidas a países como China. Aun así, algunos miembros de la OTAN, como Francia o Alemania, han criticado las palabras de Trump.

Reino Unido no condena las declaraciones de Trump

David Lammy, ministro de Exteriores de Reino Unido, ha evitado condenar las declaraciones de Donald Trump. Según el ministro británico, estas amenazas se ajustan al "clásico Donald Trump" y no "pronostican" que países integrados de la Alianza Atlántica puedan enfrentarse militarmente.

"Desde el establecimiento de la OTAN, sus países nunca han ido a la guerra entre sí", ha enfatizado Lammy.

