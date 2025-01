Donald Trump no descarta el uso del Ejército para controlar Groenlandia o el canal de Panamá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta recurrir a medidas de presión militar o económica para controlar el canal de Panamá o el archipiélago de Groenlandia. "No, no puedo descartar ninguna de esas dos" medidas, es lo que ha dicho Trump en una comparecencia ante los medios de comunicación desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. "Lo que sí puedo decir es que necesitamos (el canal de Panamá y Groenlandia) para nuestros intereses económicos", ha señalado.

Estas declaraciones de Trump sobre Groenlandia se producen después de que el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., haya llegado este mismo martes a Groenlandia, en medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que la futura administración estadounidense intente adquirir la isla, un territorio autónomo bajo administración danesa y donde Estados Unidos tiene una base militar estratégica para la influencia en el Polo Norte.

"Hay un plan sobre la mesa para intentar recuperar el control del canal"

Atendiendo a la configuración actual del canal de Panamá, dice Trump, "es una desgracia", puesto que sería China quien realmente controla la infraestructura. De esta manera, ha lamentado que el expresidente Jimmy Carter cediese el control de este estratégico paso por un dólar, a cambio "supuestamente" de que a Estados Unidos "se le tratase bien". "Fue un gran error", ha recalcado, a la vez que ha reconocido que ya hay un plan sobre la mesa para intentar recuperar el control del canal.

"El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", ha dicho. Carter, que murió a los 100 años, fue quien negoció los tratados que permitieron la transferencia del canal a Panamá, un proceso que se completó en 1999

Acerca de Groenlandia, Trump ha amenazado a Dinamarca con imponer aranceles si no se pliega a sus intereses. Mientras tanto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha querido dejar claro de nuevo que "Groenlandia no está en venta".

Estas declaraciones de Donald Trump llegan en un momento en que se prevé que el cuerpo de Jimmy Carter deje su Georgia natal para ser trasladado a Washington, donde sus restos reposarán en una capilla ardiente en el Capitolio hasta que se celebre el funeral de Estado el jueves. "No quería hablar del Canal de Panamá por el funeral, pero me han seguido preguntando", señaló el presidente a la prensa congregada en Mar-a-Lago.

