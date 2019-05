La policía busca a un joven que arrojó a un perro desde un acantilado al mar

La policía de Cornwall (Reino Unido) está buscando a un joven que arrojó a un perro desde un acantilado al mar. El vídeo muestra al adolescente sosteniendo a un perro tembloroso en el borde del acantilado antes de tirarlo al mar.

Según publica la BBC, las imágenes fueron compartidas en la aplicación de mensajería instantánea Snapchat y su actuación ha sido ampliamente condenada en las redes sociales. La policía y la RSPCA, Animal Rescue Centres and Hospitals In Your Area (Centros de rescate de animales y hospitales en su área), ha puesto en marcha una investigación para identificar al joven.

Afortunadamente el perro sobrevivió a la caída. "Nos han informado de algunas imágenes molestas que muestran a un perro arrojado desde un acantilado en Falmouth, Cornwall", indica un portavoz de la organización.

La policía de Devon y Cornwall ha informado en un comunicado que están "investigando un informe por el bienestar de un animal en Falmouth en la tarde del miércoles 1 de mayo". "Pedimos que las personas, incluidos los usuarios de las redes sociales, no especulen sobre las circunstancias de este incidente o la persona involucrada", señalan.